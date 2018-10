La infancia de Hiba Abouk y su recuerdo de David Delfín

La actriz Hiba Abouk dejó ver su lado más personal en una entrevista con 'Viva la Vida' narrando sus momentos más complicados

Hiba Abouk es ahora mismo toda una estrella. Una de las caras más reconocidas del panorama nacional que saltó a la fama con su papel protagonista en la serie ‘El Príncipe’, dejando a los espectadores helados con su mirada. Pero hubo un tiempo en el que todo era distinto para la madrileña de ascendencia marroquí. Así lo ha reflejado en una entrevista concedida al programa de televisión ‘Viva la Vida’, en la que ha contado cómo fue su infancia y el momento en el que se fue de casa con 18 años. “Al ser hija de inmigrantes crecí entre dos culturas. En mi casa había una y en el colegio había otra. Es un choque que cuando eras pequeña te cuesta averiguar“, ha narrado la actriz acerca de cómo fue su infancia en Madrid, en el que llegó a estudiar en un colegio católico.

Con esperanza de ser actriz, Hiba Abouk sabía que la idea no gustaría en su casa, ya que su madre era muy tradicional y la vida del artista no encajaba con su forma de pensar. Sin pensarselo dos veces, la actriz se marchó de casa de la noche a la mañana y estuvo dos años sin hablarse con sus padres, viviendo en una habitación de piso compartido, estudiando por las mañanas y trabajando por las noches. Todo un ejemplo de superación. “Me fui de casa, sin avisar y no volví”, ha declarado con una sonrisa pícara, consciente del momento complicado que supuso para su familia, con los que ahora mantiene muy buena relación.

“Estuve durante una semana empaquetando cuatro cosas, las guarde en el cuartito de las bicis, metí el carro de la compra, puse las cuatro bolsas y me fui”, ha explicado sobre cómo fue su marcha. Un momento terrible para la actriz que recuerda con emoción: “Fue brutal, iba a estudiar, luego a teatro y luego a trabajar. Ahora me acuerdo de eso… “

El recuerdo de su amigo, David Delfín

“Él para mi era puro amor, hablábamos mucho del amor. me tatué la palabra amor, con la tipologia que el creó”, ha narrado emocionada Hiba Abouk sobre su relación con el fallecido David Delfín, al que le unía una inmensa amistad. “Cuando ya estaba malito, de las ultimas imágenes que tengo de él es riéndose como pudo”. Un tatuaje que, como la amistad del diseñador, la acompañará para siempre.