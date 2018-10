La presentadora de televisión vivió un momento muy embarazoso con la reina Sofía como protagonista

Mariló Montero se está convirtiendo en la protagonista indiscutible de la nueva temporada de ‘Mi casa es la vuestra’. La ex mujer de Carlos Herrera no deja indiferente a ninguno de los invitados, si Pocholo se quedó prendado de ella en el anterior episodio, ahora su momento más embarazoso le roba titulares al reencuentro de ‘Crónicas Marcianas’. No puede ser, pensó Mariló Montero al empezar a recibir llamadas y llamadas en el AVE camino de Sevilla.

Todo se remonta a una recepción real a la que la presentadora estaba invitada junto a su ex marido. En el besamanos, Mariló Montero saludaría tanto a la reina emérita Sofía como a don Felipe y a doña Letizia. Todo parecía ir bien hasta que… Llegó el momento más embrazoso. Así lo desveló a través de imágenes un divertido Boris Izaguirre ante las risas de Carlos Latre, Paz Padilla, Javier Sardá, Bertín Osborne y la propia Mariló. El vídeo mostró a una Mariló acercándose a la reina Sofía… Vestida exactamente con el mismo vestido. Tierra trágame, pensó la presentadora. Pero lo haría más adelante, porque ni siquiera se dio cuenta en ese momento. Por supuesto, todo el mundo quiso saber el precio del dichoso vestido. “Lo único que le dije a todos es que la reina no había fusilado los presupuestos de la casa”, se limitó a explicar Mariló Montero.

Una reunión nostálgica

Hubo un momento en la televisión española en la que ‘Crónicas Marcianas’ copaba todos los titulares. Su estilo gamberro, moderno para la época y soez para algunos, hizo que el programa acabase con un halo mítico que siempre le acompaña. Bertín Osborne reunió en su espectacular mansión de Marbella al grueso fuerte del programa. Su presentador, Javier Sardá y los colaboradores más mediáticos, el cómico Carlos Latre, Paz Padilla y Boris Izaguirre. Juntos repasaron algunos de los momentos más explosivos de la historia del programa de televisión que marcó una época.