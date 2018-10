EN IMÁGENES | Los Flores acuden a conocer al hijo de Elena Furiase

El nuevo integrante de la familia Flores ya está aquí. La actriz Elena Furiase estrena maternidad y su familia acude a conocer al pequeño.

El Día de la Hispanidad, 12 de octubre, será recordado a partir de ahora en la familia Flores con una sonrisa especial. El pequeño nuevo integrante de una de las familias de artistas más importantes de la cultura española, del que todavía no se conoce nombre, ha llegado al mundo al rededor de las tres de la tarde. Se trata del primer hijo entre Elena Furiase y Gonzalo Sierra, que tras largos años de amistad comenzaron una relación sentimental que se fortalece con la llegada de su primogénito. Si Lolita recurría a las redes sociales para celebrar que ya era abuela, no iba a ser menos acudiendo al hospital para conocer a su primer nieto. No te pierdas las imágenes de la familia Flores reunida para conocer a su nuevo integrante.

Elena Furiase ha sido un ejemplo a seguir durante su gran embarazado, que ha compatibilizado con su carrera profesional lo máximo posible. Durante el verano, Furiase ha compartido en redes sociales las evoluciones de su embarazo así como sus vacaciones veraniegas con su familia y Gonzalo Sierra. La actriz ha barajado en numerosas ocasiones que no tiene intención de renunciar a su carrera profesional en el mundo de la interpretación. La hija de Lolita y Guillermo Furiase saltó a la fama por su papel en la serie de televisión ‘El Internado’.

Lolita, una abuela en las redes

“Oleee soy abuela”, ha escrito Lolita en sus redes sociales. La artista, hija de la mítica cantaora Lola Flores, no pudo evitar expresar su alegría con sus fans a través de un mensaje muy personal. “Ya soy abuela de un niño precioso. Gracias cielo a la virgen del Pilar, mi casta y a la de mi yerno”, ha comentado la artista utilizando su Instagram.

Lo cierto es que se trata del primer nieto de Lolita, puesto que su otro hijo, Guillermo Furiase, no ha querido extender la familia de los Flores por el momento. En estos momentos de plenitud, la familia Flores se reune para celebrar: ¡muchas felicidades!