Hablamos con Soraya Arnelas, la encargada de imitar a la mismísima Isabel Pantoja

Isabel Pantoja no se sube a un escenario desde el pasado mes de enero en Las Palmas de Gran Canaria. El huracán originado por sus apariciones por teléfono en ‘Sálvame’ parece haberse aplacado con la salida de Isa Pantoja de ‘GH VIP’. Aunque todavía no haya fecha definitiva para volver a ver a la tonadillera deleitar al mundo entero con su inigualable voz, ‘Tu Cara me Suena’ plantea la posibilidad de recordar a la cantante sobre el escenario de la mano de Soraya Arnelas. La extremeña se enfrenta a uno de sus retos más mayúsculos, meterse en la piel de Isabel Pantoja.

LOOK ha podido hablar con Soraya horas antes de que se emita su esperada actuación, versionando a una de las grandes del panorama musical español. Tras ganar la primera gala del concurso, Arnelas confiesa que no esperaba tener que imitar a Isabel Pantoja, pero no puede estar más contenta que este desafió que se le plantea.

Soraya: “Avisé a Kiko Rivera de que iba a imitar a su madre”

Soraya nos cuenta cómo ha sido todo: “Me ha tocado hacer de Isabel Pantoja porque en un principio iba a ser Alaska, pero me la robaron…”. Lejos de ser un estorbo, la artista está pletórica: “Me encanta, la conozco, me hacía muchísima ilusión porque es una de las mejores voces. Para mí es un reto y soy consciente de que es muy complicado estar a la altura (…) lo afronto con ilusión, respeto, cariño y sin caer en la guasa o el cachondeo”, explica.

Soraya se ha tomado muy en serio esta bonita actuación y lo ha dado todo para cantar ‘Veneno’, una de las canciones más conocidas de la madre de Kiko Rivera. Tampoco tiene reparo en desvelar que ha contactado con el DJ “para avisarle de que iba a imitar a su madre con mucho cariño y que no le pillase por sorpresa”.

Soraya se define completamente ‘pantojista’ y sostiene que “Isabel me ha tratado con mucho cariño y ahora yo se lo devuelvo con la actuación”. Respecto al conflicto con Chabelita, la de Cáceres no tiene problema en postularse: “Se ha visto a una madre. Es normal que a Isabel le duelan algunas cosas y actitudes de su hija, yo como madre lo entiendo”, sostiene.