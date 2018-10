La piloto habla de las ventajas y desventajas de ser mujer en el deporte

La murciana Ana Carrasco ha hecho historia al convertirse en la primera mujer en ganar el campeonato del mundo de motociclismo. Convertida en una de las mujeres del deporte que más curiosidad en estos momentos, ella misma ha desvelado sus deseos, así como de su día a día, entrenando para seguir siendo la mejor piloto del mundo y también de sus aspiraciones personales y sentimentales.

Pregunta: Ana, después de casi tres semanas que hace que has ganado el campeonato como la primera mujer piloto que gana el mundial, ¿cómo te sientes?

Respuesta: Muy contenta, sobre todo de haberlo podido conseguir. No he tenido tiempo tampoco de pensarlo mucho. Estoy muy contenta, porque me ha costado mucho trabajo llegar hasta allí.

P: Con 16 años te presentaste a otro campeonato, ¿verdad?

R: Con 16 hice el Campeonato del Mundo de Moto3.

P: ¿Cómo fue aquella experiencia, eras apenas una niña?

R: Fue una buena experiencia. La verdad es que bastante bien.

P: Con 20 ganaste otro premio…

R: El año pasado gané mi primera carrera en el Mundial en Portugal, en la misma categoría en la que estoy ahora.

Abogada de éxito, su otra vocación

Ana Carrasco habla de cómo compagina sus estudios con el intenso calendario de una deportista profesional y nos desvela qué estudia y dónde.

P: El premio que has ganado en septiembre se lo has dedicado a una persona muy especial

R: El campeonato se lo dediqué a Luis Salóm, porque éramos amigos e hice la promesa que si algún día conseguía ganar, pues se lo dedicaría a él.

“Soy consciente del peligro que corremos, pero no solo sobre una moto”

P: Sabes el peligro que supone ser piloto tanto de motos como de coche, ¿merece la pena el riesgo?

R: Para mí sí. La vida nos la jugamos de muchas formas. No solo pasa en el deporte, pasa muchas veces.

P: ¿Qué curso haces de Derecho en Murcia?

R: Estoy en segundo de carrera.

P: ¿Cómo te ves en un futuro como abogada o en circuito de carreras?

R: De momento, me veo siendo piloto. Estoy estudiando porque creo que es importante seguir formándome y bueno… cuando termine de ser piloto, pues ya veré qué hago.

P: ¿Vas a compaginar tus estudios con tu carrera de piloto o vas a aparcar los estudios durante un tiempo?

R: No. Siempre he ido compaginando las dos cosas.

P: ¿Recuerdas cuando cogiste tu primera moto?, ¿de dónde viene esta afición?

R: Empecé con tres años, porque mi familia siempre ha estado relacionada con el mundo de las motos. Prácticamente, desde que nací ya tuve la primera moto.

P: ¿Cuándo cogiste por primera vez una moto ya sabías que eso era lo tuyo?

R: Al principio, empecé como un hobby. Cuando fui creciendo ya me di cuenta que sí.

P: Tus padres están felices de todos tus logros pero, ¿siempre te apoyaron?

R: Siempre me apoyaron desde el principio. Consideraron que si a mí me gustaba, pues tenían que apoyarme.

P: El mundo del motociclismo es principalmente masculino, ¿cómo te has sentido tratada?

R: Me he sentido como un piloto más. Tiene sus ventajas y sus desventajas en algunas cosas, pero en general soy uno más.

P: ¿Qué ventajas y desventajas son?

R: La ventaja es sobre todo a nivel de publicidad y que cuando conseguimos buenos resultados, pues se hace mucho más eco en los medios de comunicación. Lo negativo es que ha sido un poco difícil encontrar a gente que confiara que pudiera ganar.

P: Se habla mucho del tema de los abusos, ¿en algún momento has sentido algún abuso?

R: No.

P: ¿Cómo te ha recibido tu pueblo?

R: No he vuelto todavía a mi pueblo.

P: ¿Han hablado contigo de hacerte algún homenaje?

R: Pues no lo sé todavía.

P: Tu vida ahora va a cambiar. Sé que pasas largas temporadas con tus padres en el pueblo, en Murcia. ¿Vas a tener que pasar ahora más tiempo alejada de tu familia?

R: Bueno, no creo. Siempre pasas tiempo sola, porque el campeonato es largo y viajamos mucho, pero siempre cuando estoy fuera de la competición, voy a mi casa.

P: ¿Cuándo te preparas, también estás en Murcia?

R: Sí. Siempre estoy en mi casa.

P: ¿Te entrenas en tu casa?

R: Sí.

P: ¿Tienes hermanos que también sigan tus pasos?

R: Tengo hermanos. Somos tres, pero ninguno sigue mis pasos.

P: ¿Tienes pareja?

R: No

“No tengo prisa por tener pareja”

P: ¿La vida en pareja está reñida con los duros entrenamientos y el estar siempre fuera compitiendo?

R: No sé qué decirte, no sé. Ya veremos.

P: ¿No tienes prisa ahora por tener pareja?

R: No.

P: ¿Cuáles son tus planes más inmediatos?

R: Voy a volver a casa, descansar un poco y enseguida empezar a entrenar para la próxima temporada. Empezamos la pretemporada en enero y las carreras son a partir de marzo. La temporada empieza desde marzo hasta finales de septiembre octubre. Tenemos carreras, más o menos, cada dos semanas.