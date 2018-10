La boda es el próximo 6 de octubre Carmen Tello era una de las amigas más íntimas de la duquesa

“No vamos a la boda porque no nos han invitado” rotunda y sin titubear, así se muestra Carmen Tello cuando Look le pregunta si ella y su marido, Curro Romero, estarán el próximo sábado 6 de octubre en la boda de Fernando Fitz James Stuart y Sofía Palazuelo. Al evento, que se celebrará en el madrileño palacio de Liria, donde el joven y su padre, el duque de Alba, tienen fijada su residencia, acudirán todo tipo de personalidades relacionadas con la familia.

Hasta el momento en que falleció la duquesa, en noviembre de 2014, Carmen y su marido pertenecían a ese círculo que se movía por Liria o por el sevillano palacio de Dueñas con total naturalidad, durante sus últimos años, fue una de las personas más cercaras a doña Cayetana, por eso afirma que “me sorprendí al no estar invitada, me extrañó, me hizo pensar que todo era muy extraño”. No le encajan las cosas “han invitado a todo el circulo de su madre, de la duquesa de Alba, por eso me extraña que no hayan invitado sobre todo a Curro, pero también a mí, que era amiga íntima de ella” afirma, y añade “es verdad que cuando supe que todos estaban recibiendo invitaciones y nosotros no, me sentí muy extrañada”.

Además, aunque Carmen no es familia de doña Cayetana, sus hijos si lo son del nieto que va a contraer matrimonio, son sus primos hermanos, pues Miguel Solís, su ex marido, es hermano de Matilde Solís, la madre del novio. Por eso le ha parecido más extraño todavía “van mis hijos y mi familia, entonces no lo entiendo”. Le duele especialmente porque la relación que les ha unido “Yo a este chico le tengo mucho cariño desde que nació”.

A pesar de mostrarse confundida Carmen tiene buenos deseos para los novios “yo les deseo que sean muy felices, como no, me hubiera gustado estar, pero tendré que conformarme con verlo en la televisión y en las revistas”, “tampoco pasa nada, no tienen por qué invitarme si no quieren. No pasa nada, son cosas que pasan”, concluye.