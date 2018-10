Rocío Flores deja muy claro quién es la mujer más importante de su vida

La mujer de su padre, Olga Moreno, es un gran apoyo para 'Ro'

Dice Rocío Flores que su mes favorito del año es octubre y que está con “más fuerzas y ganas que nunca”. Puede que uno de los motivos sea el cumpleaños de una persona tremendamente especial para ella y a la que ha querido felicitar su cumpleaños con un tierno mensaje publicado en su cuenta de Instagram. Y no, obviamente, no se trata de su madre, Rocío Carrasco, con quien hace años que no tiene relación alguna.

Se trata de Olga Moreno, la mujer de su padre y con la que Rocío Flores conectó desde el principio. Es cierto que madre no hay más que una, pero la relación entre ambas es prácticamente como de madre a hija e incluso la joven se ha referido a ella como tal: “Felicidades a una de las mujeres más importantes de mi vida, hoy doble ración de felicidad, te quiero mucho”. Unas sentidas palabras de felicitación para la figura materna que le ha faltado desde su adolescencia.

Olga Moreno cumplió 43 años rodeada de los suyos y con tremenda felicidad. Solo hubo algo que enturbió su día, las dos demandas que le ha interpuesto Rocío Carrasco por dudar del papel como madre de la hija de Rocio Jurado, y por las que deberá sentarse en el banquillo. El Juzgado de Instrucción número 3 de Alcobendas las ha admitido a trámite y la disputa legal está servida.

El otro pilar en la vida de Rocío Flores es su tía, Gloria Camila, a la que une una relación estupenda. Las dos aprovechan siempre que tienen un hueco para hacer planes juntas e incluso llegaron en el mismo coche a la boda de Ortega Cano. Allí ‘R0’ mostró una cara desconocida que causó una grata impresión.