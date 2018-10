Rocío Carrasco le amarga el cumpleaños a la mujer de Antonio David Flores, Olga Moreno

La exmujer de Antonio David Flores vuelve al ataque

Olga Moreno no va a tener un cumpleaños nada plácido y la responsable de ello no es otra que Rocío Carrasco. De sobra son conocidos los conflictos legales que la hija de ‘La Más Grande’ tiene con Antonio David, juicios penales que todavía están abiertos y a la espera de fijar una fecha, pero ahora el objetivo de Rociíto no es el exguardia civil, sino su mujer.

El pasado 3 de septiembre, el Juzgado de Instrucción número 3 de Alcobendas admitió a trámite dos demandas que Rocío Carrasco interpuso antes del verano contra Olga Moreno, tal y como informa la revista ‘Diez Minutos’. Dos querellas que vienen por las palabras de la segunda en las últimas entrevistas que ha concedido, en las que pone en duda el papel como madre de la hija de Rocío Jurado. Además, le pide 100.000 en concepto de indemnización porque entiende que Moreno vulneró su derecho al honor, así como a la intimidad personal y familiar.

La primera demanda se refiere a cuando en agosto de 2016, Olga Moreno atacó a Rocío, aún siendo consciente de que esta había comenzado sus actuaciones ante el Juzgado de Violencia de Género. La segunda querella interpuesta bebe de las palabras de Olga Moreno en abril de este mismo año, en las que aseguraba que los hijos de Antonio David y Rocío “necesitaban salir de la casa de su madre. Era necesario, si no, no sé qué hubiera sido de ellos”.

Con todo, es bastante probable que las dos mujeres que han marcado la vida de Antonio David se vean en los tribunales próximamente. Olga tiene 20 días para contestar a las dos demandas recibidas. A Rocío Carrasco se le acumulan los frentes, lo mismo que a su exmarido. Por suerte para él, su mujer ha hecho piña en todo momento para poder superar con garantías las adversidades.