Paula Echevarría y Poty vuelven a verse las caras en público

En apenas unas horas tendrá lugar uno de los reencuentros públicos más esperados, el de Paula Echevarría y Poty Castillo. Desde que la actriz y David Bustamante decidieran poner punto final a su relación, en marzo del año pasado, el coreógrafo se quedó en una situación bastante incómoda al ser amigo de los dos. Aunque algunas personas pensaban que la balanza terminaría a favor del cántabro, el pasado agosto el cantante sorprendió a todo el mundo cuando decidió romper en las redes con el que fue su gran amigo.

David, sigilosamente, eliminó de su cuenta de Instagram a Poty y a su mujer, Isabel Navarro, dejando que la relación con ellos ya no era como antes. Hasta la fecha, el autor de ‘Feliz’ no se ha pronunciado al respecto, dejando la pelota en el tejado de su ex y del que era su “hermano”.

A principios de septiembre Poty optó por no hacer comentarios en una entrevista a Europa Press, señalando que para obtener respuestas habría que preguntar a Bustamante. “Le tenéis que preguntar a él. Él ha sido quien me ha dejado de seguir. Para mí, David sigue siendo mi amigo, sigo teniéndole el mismo cariño, la misma admiración como artista y no tengo nada malo que decir de él. De Paula, tampoco”.

Y es que Echevarría ha seguido una línea parecida a la de Poty en sus últimas declaraciones, confirmando que su relación con el coreógrafo es excelente y que para saber lo que pasaba entre ellos habría que preguntarle a uno de los dos, no a ella. “Yo con Poty estoy fenomenal. De hecho, mi hija está con él ahora mismo. Sobre su distanciamiento tiene que hablar o David o él”, comentaba hace unos días en un evento promocional.

El tiempo ha pasado y la situación parece continuar igual. David Bustamante no ha vuelto a pulsar el botón de “Seguir” y Paula y Poty siguen lanzándole los balones al cantante. O al menos de momento. Esta noche la actriz y el bailarín vuelve a verse las caras y se ponen ante las cámaras para presentar ‘Ola de crímenes’, el último trabajo de Echevarría. ¿Será hoy cuando destapen el misterio de una vez por todas?