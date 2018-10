David Broncano consiguió que las protagonistas de 'Ola de crímenes' confesaran la salud de sus cuentas corrientes Maribel Verdú es la más "rica" de las tres, con unos 7 millones de euros

Todo aquel que acuda como invitado de a ‘La Resistencia’, el programa que tiene David Broncano en Movistar+, sabe que tendrá que contestar a una pregunta bastante incómoda: “¿cuánto dinero tienes en el banco?”. Un tema tabú para mucha gente que el presentador gallego hace a todas y cada de las personas que visitan su programa, haciendo que sea un poco menos incómodo hablar de dinero. Unas de las últimas en sentarse en el famoso sofá marrón han sido Paula Echevarría, Maribel Verdú y Juana Acosta, protagonistas de la película ‘Ola de crímenes’ y últimas famosas en desvelar el estado de sus cuentas corrientes.

La primera en responder a la temida pregunta fue Maribel Verdú que, muy natural, confesó que tenía unos 7 millones de euros, un poco menos que Antonio Resines. Durante su visita al espacio el veterano acto confesó que su cuenta está “entre 10 y 12 millones de euros, más cerca de los 10. Y eso sin contar las tierras”. “Yo gasto más”, fue la respuesta de Verdú.

La tendencia del programa tiene que ser una involución hacia la naturaleza y que sólo emitamos sonidos guturales. #LaResistencia pic.twitter.com/nwcDIISpJZ — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) 1 de octubre de 2018

Después le llegó el turno a Juana Acosta que, sin entrar en muchos detalles, contó que se había comprado una casa y que había hecho una reforma valorada en 80.000 euro. Un gasto que no llegó solo, y es que Hacienda le había dado “un buen palo”. A ojo, Broncano calculó que la ex de Ernesto Alterio tendría unos 2 millones de euros. Una estimación, al parecer, bastante acertada y es que no negó nada.

Paula Echevarría, al igual que su compañera de reparto, también contó que se estaba construyendo una casa y que tenía “más o menos como Juana, millón arriba, millón abajo”. Es decir, entre 1 y 3 millones de euros nada desdeñables. En ese momento Verdú aprovechó para dejar claro que “antes hacías una serie y te retirabas, que se lo digan a Tito, qué te voy a contar”.

“¿De qué? ¿De qué?”, empezó a preguntar el presentador, que no perdía detalle de la conversación. “Cosas nuestras”, intentó esquivar Echevarría sin éxito y es que el gallego terminó entendiendo que se referían a Tito Valverde “porque tú antes salías en ‘El Comisario’ con él”. “Claro”, acabó reconociendo la actriz. “¿Y Tito Valverde se forró el cabrón?”, quiso saber el gallego, a lo que la ex de Bustamante aprovechó para desvelar que “había otros que se forraban más que él incluso”.