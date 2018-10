"La llamada de mi madre me perjudicó, me dejó como si fuese una homeless"

Ha pasado casi una semana desde que Chabelita viviese uno de los peores días de su vida: primera expulsada de ‘GH VIP’, ruptura con Omar Montes y consciencia de la llamada con la que su madre había dinamitado ‘Sálvame’. Tiempo más que de sobra para analizar todos los acontecimientos que han sacudido sus vidas. Isa reconoce que lo pasó muy mal, pero ahora ya empieza a tener perspectiva y se sincera plenamente sobre la relación con Isabel Pantoja y la guerra que mantiene con Dulce Delapiedra.

No quiere culpar a su progenitora de su expulsión, pero la responsabiliza en gran parte: “La llamada de mi madre me ha perjudicado, la dije que me había dejado como si fuera una homeless (sin techo). La gente quería morbo, llamó a un programa que la ha hecho daño. Yo le pregunté que por qué llamaba de esa manera y con ese tono… me ha perjudicado quiera o no”, reconoce en las páginas de ‘Lecturas’.

Chabelita incide en que fue completamente innecesario que su madre descolgase el teléfono: “Fue desafortunado. ¿Cuándo he salido yo y estaba ella delante? Nunca. No voy a Cantora nunca, no vives conmigo… te basas en lo que dicen las personas de mí en la tele. De ella dicen muchas cosas y yo no me las creo”. Según Isa, ella lo hizo porque “se estaban metiendo conmigo y Albertito estaba delante”.

La guerra con Dulce

“Hemos quedado en que tenemos hablar de todo”. Chabelita anuncia una conversación pendiente con su madre y asegura tenerle “miedito” a ese momento, pero asegura que “tenemos que escucharnos y entendernos”. La peruana asegura que estará enfocada en nombres propios como el de su tío, abuela o Dulce.

Precisamente, su niñera es el otro gran nombre de actualidad para Chabelita. Su encendido conflicto con Isabel Pantoja está muy candente y los cruces de declaraciones no cesan. Isa está en medio de ambas, pero no tiene problemas en reconocer que está algo enfadada con Dulce: “No quiero que se meta con mi madre, estoy molesta con ella porque no entiendo la necesidad de que siga yendo a la tele para hablar de ella. Hace daño a mi madre pero también a mí”.