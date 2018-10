Un amigo de sus padres se propasó con ella cuando tan solo era una niña

Absolutamente desgarrador. Así suena el testimonio de Nieves Herrero en el que confiesa cómo un amigo de sus padres abusó sexualmente de ella cuando tan solo era una niña, de los tres a los cinco años de edad. En una entrevista concedida al diario ‘Público’ se ha abierto por completo para poder contar en primera persona uno de los episodios más oscuros de su vida, de esos que guarda bajo llave y no quiere recordar jamás.

Ahora, se siente fuerte para poder narrar cómo fue todo: “De ese amigo, que por supuesto dejó de serlo en cuanto mis padres se enteraron, recuerdo sus manos y sus cosquillas. Sus cosquillas que no tenían que existir porque llegaban donde no tenían que llegar. Eran manos de plomo, manos que pesan. Desde entonces siento que hay manos de plomo que pesan en el alma”, dice.

[Nieves: “Carmen Franco asumía con normalidad todas las críticas”]

Las palabras de una de las periodistas más laureadas de nuestro país pone los pelos de punta: “Fíjate que estoy temblando al contártelo. No hay derecho a que te roben la infancia de esa manera. No hay derecho a que lo más bello del mundo que es ser niña te lo estropeen de esa forma. Yo no comprendía nada. No comprendía lo que pasaba. Por eso me escondía cada vez que venía a casa. No quería estar con él. Él me decía que no lo contara a nadie. Que era nuestro secreto”.

Cicatrices que no se borran

Es tremendamente sobrecogedor que alguien sufra los episodios de abusos sexuales que Nieves cuenta, pero más aún en una edad tan temprana. Fruto de eso el miedo se instaló en el cerebro de la periodista hasta el punto de generarla desconfianza: “No soporto cuando me cogen los hombres y noto ciertas intenciones. Me pongo a la defensiva”.

No obstante, Nieves Herrero pudo sacar fuerzas de flaqueza y con el paso de los años logró superar este desagradable recuerdo: “Siento que todo sirve para aprender alguna lección y que todo se puede superar. Siento que siempre hay motivos para volver a empezar”.