Francisco Rivera: “Tana se ha vuelto a Madrid, pero está todo bien”

La hija del torero no se ha adaptado a Sevilla

Tana Rivera ya no vive en Sevilla. La hija de Francisco Rivera y Eugenia Martínez de Irujo ha decidido volverse a Madrid y comenzar allí sus estudios. Tras su puesta de largo, la joven decidió mudarse a la ciudad hispalense junto a su padre, pero no se ha visto adaptada y a los seis días ha regresado a la capital.

Ha sido su propio padre el encargado de confirmar una noticia que le pone bastante triste, dado que le había despertado mucha ilusión el hecho de compartir vida con su hija: “Se instaló aquí, pero ha tomado la decisión de volverse. Lo importante es que donde esté que se forme”. Francisco Rivera ha querido dejar muy claro que la decisión no se debe a ninguna discusión con él ni con su madre, como se había rumoreado, sino a la voluntad de la propia Tana Rivera: “No ha habido ninguna pelea entre nosotros, lo desmiento categóricamente. A mí me da muchísima pena porque era la ilusión de mi vida, pero no ha podido ser. La decisión es de ella”, argumenta.

El torero insiste en que a la edad que tiene su hija son completamente habituales estos cambios: “No hay nada raro, con Eugenia la relación fenomenal, no ha sido ni un drama ni ninguna pelea. Ella no ha acabado de encontrarse a gusto, tiene su vida montada en Madrid desde hace muchos años y es normal“.

Francisco Rivera también ha aprovechado para comentar el embarazo junto a Lourdes Montes. Pronto los dos verán la luz a su segundo hijo, un niño que se unirá pronto a su hermana Carmen: “Lourdes lleva el embarazo bien, ha sido un embarazo buenísimo. Solo un día tuvo un antojo de churros a las 2 de la mañana, pero se quedó con las ganas. Ya tenemos ganas de verle la carita”.