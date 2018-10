El pasado mes de julio le descubrieron un quiste en una revisión rutinaria Carlota pasó por el quirófano hace apenas unos días

“Llevo dos semanas sin venir, pero no he estado de vacaciones”. Con estas palabras comenzaba a explicar Carlota Corredera el motivo de su sonada ausencia en ‘Sálveme’. Quince días en los que los fieles del programa de Telecinco no han dejado de preguntarse qué le pasaba y que ella misma ha decidido resolver.

Según ha explicado Carlota, se ha debido a un problema médico que ya está solucionado. “Me han operado”, ha reconocido sin poder contener la emoción. “El pasado 27 de julio, en una revisión rutinaria que a la que acudí tras ver el Deluxe de Terelu, me encontraron un quiste”, ha confesado.

Un quiste “de unos 11 cm, muy grande” con una forma un tanto peculiar que Carlota ha definido como de “salchichón” y que, a pesar de haberlo descubierto en verano, no le han podido extirpar hasta hace unos días. “Lo han hecho por laparoscopia”, contaba sobre el procedimiento, que tuvo lugar en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, el mismo en el que se operó Terelu hace unas semanas.

Por suerte, todo ha salido bien, ya que el quiste que le extirparon era benigno. “Estuve solo 24 horas en el hospital y los puntos los tengo recientes”, ha avisado a sus compañeros, para que no le dieran mucha caña.

Tras contar su historia, Corredera ha aprovechado el altavoz que le ofrecía el programa para lanzar un mensaje de prevención y la importancia de acudir a las revisiones periódicas marcadas por los médicos. “En mi caso estaba en el peritoneo, que es la membrana que envuelve las vísceras abdominales, estoy limpia, tranquila y me encuentro muy bien. Gracias a todos, a mi familia, que me ha cuidado mucho”, decía sin poder contener las lágrimas.

Pero no solo ha tenido palabras para los suyos, sino también para dos amigos que hace apenas unos días celebraban el día más feliz de su vida. “Quiero mandar un beso a Pelayo y a Andy, ya sabéis por qué no pude asistir a vuestra boda, gracias a los dos”.

Molesta con algunas informaciones

Debido a este problema médico Corredera ha tenido un poco más de barriguita en los últimos meses, algo que no ha pasado desapercibida a algunos medios. “He tenido que leer muchas cosas en las redes de gente que quería confirmar si esta embarazada. Quiero pedir a todo el mundo que ya está bien de presionar tanto a las mujeres“, ha dicho visiblemente molesta.

“Siempre estamos preguntando a las mujeres, sobre si vamos a ser madres, si vamos a volver a serlo… Creo que ya está bien. Relajemos la presión que tenemos las mujeres encima. Y sobre todo prevención. Id a vuestros médicos cuando os toque”.