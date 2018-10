GHVIP | Carlos Lozano desata el caos en su visita a Gran Hermano VIP

Sin ser participante de esta edición de Gran Hermano VIP, Carlos Lozano se ha convertido en uno de los personajes más ‘presentes’ debido a la presencia de dos de sus exnovias, Miriam Saavedra y Mónica Hoyos. Desde el primer momento el mal rollo se instauró entre las peruanas, que no se han dado tregua desde entonces. La pasada noche el presentador visitó la casa de Guadalix de la Sierra para reencontrarse con dos de las mujeres más importante de su vida, tanto para bien como para mal y, lejos de protagonizar un bonito momento, su presencia generó varios momentos de caos.

La primera en encontrarse con él fue Miriam, que le descubrió escondido bajo una manta en el sillón del confesionario y, tras verle, no pudo evitar que se le saltaran algunas lágrimas. Eso sí, la calma duró poco y es que Saavedra le echó en cara haberle contado algunas de sus intimidades a la que ya es su enemiga. “Yo no he dicho nada”, se defendía Lozano. “¿Y entonces cómo ella podía saber lo de mis proyectos?”, insistía. “Pero ¿qué proyectos?”, preguntaba Carlos, que parecía no saber a qué se refería exactamente. “Mi tema de presentadora en Perú”, decía ella finalmente, descubriendo por sí misma el misterioso proyecto.

Un pequeño momento de tensión que quedó en un segundo plano cuando le llegó el turno a Mónica Hoyos, que llegaba con ganas de guerra. “Estoy bastante mal. Llevo aquí una costra dentro que tengo que soltar. Vengo a decirte que basta ya de meterte en mi vida, en la de mi pareja, en la de antes y en la de ahora”, le reprochaba Carlos Lozano bajo la atenta mirada de Miriam, que no perdía detalle desde una televisión del confesionario.

Asi ha sido el polémico encuentro entre Carlos Lozano y Mónica Hoyos en #GHVipUltimaHora3. Míriam veía pero no escuchaba. #GhVIp2O pic.twitter.com/tRAfQaZAkg — M (@casasola89) 1 de octubre de 2018

La conversación no hizo más que empeorar, con Lozano asegurando que “llevas 14 años jodiéndome la vida” y con Mónica pidiéndole a su hija en común, que tiene 14 años, que apagara la tele. “No, déjala encendida”, la contradecía su padre.

“Baja la voz. A mí me respetas porque soy la madre de tu hija”, señalaba Hoyos, a lo que el presentador, visiblemente enfadado, le espetaba su comportamiento. “Esa es tu defensa, que no haga nada en toda mi vida porque te debo algo por mi hija. Y no es así, yo me debo a mi hija, a ella. Solo a ella. No a ti”.

Tercera en discordia

En plena discusión hizo su aparición Miriam, algo que no gustó nada a su compatriota, que siguió con una retahíla de insultos. “No me voy a sentar con vosotros, con unos sinvergüenzas. Qué ridículos, qué sinvergüenzas. Sois tal para cual”, respondía cuando el ‘Súper’ les pedía que se sentaran juntos para intentar calmar el ambiente. “Eres el diablo en persona, diabla, satanás”, espetaba Miriam a Mónica en el momento más álgido de la discusión.

Como era de esperar, Carlos abandonó la casa sin solucionar nada con ninguna de sus ex y ellas regresaron con el resto de sus compañeros como siempre, Hoyos siendo arropada por casi todos ellos y Saavedra apartada.