Nuevo episodio de la guerra de Bisbal con la madre de su hija

Como involucrada directa en la guerra abierta entre David Bisbal y Elena Tablada que es, Rosanna Zanetti no ha tardado en pronunciarse. Ha utilizado su cuenta de Instagram para reflexionar sobre la tensión vivida en las últimas horas y sobre el cruce de declaraciones que atañe a su marido y la exmujer de este.

Rosanna Zanetti no se ha mordido la lengua y se ha defendido con uñas y dientes: “Lo fácil que es para algunos tratar de lesionar la dignidad de las personas a base de injurias, sin pestañear siquiera…”, escribe la venezolana. Hay que recordar que la controversia comenzó con una foto suya al lado de Ella, la hija de Bisbal y Tablada, vestidas de manera idéntica en la Feria de Almería. El comunicado de Rosanna acaba con un emplazamiento a la demostración de la realidad: “Hay una cosa más temible que la calumnia: la verdad. Porque la mentira dura hasta que la verdad florece”, sentencia.

[Elena Tablada vuelve al ataque y responde a David Bisbal]

Aunque la polémica viene de lejos ha sido este fin de semana cuando más se ha recrudecido. Elena Tablada habló en ‘Viva la Vida’ de que la imagen de Rosanna Zanetti con Ella provocó que la relación amistosa que mantiene con Bisbal se haya deteriorado, hasta el punto de considerarla “insostenible”: “Es insostenible. Momento de burofax. Todo a raíz de esa foto. Yo nunca había tenido una relación así con el padre de mi hija”.

David Bisbal no quiso pasar por alto las declaraciones de su ex y contestó a través del periodista Aurelio Manzano: “Si hemos tenido una mala relación es porque yo siempre he defendido el no mercadeo con mi hija. Es incierto que tengamos una mala relación por Rosanna, ella siempre se ha mantenido al margen y ha sido generosa con ella”. Incluso, llegó a dudar de la educación de Tablada: “La relación es mala por la personalidad de Elena y por su educación, por la forma en la que ella se maneja en ciertos aspectos. Si Elena quiere ganar dinero por el tema de su boda que lo haga de otra manera y no haciendo daño a otras personas”, dijo el exconcursante de ‘Operación Triunfo’.

Elena Tablada se defiende

El fuego cruzado entre la expareja no se detuvo y esta misma mañana, Elena madrugaba para contestar a Bisbal y seguir aclarando su postura: “Ayer en ‘Viva la vida’ concedí una entrevista gratuita en la que hablé sobre mí y mis sentimientos… Sin faltar al respeto ni desprestigiar a nadie, como me caracteriza. Lo mejor que tengo en mi vida es mi hija y después la educación que me han dado, luego mi personalidad. Jamás he comercializado con mi hija, al contrario, doy mi vida y mi tiempo por ella. Vivo para cuidarla, educarla y complacerla cuando se lo merece, nunca lucrándome de ello”. Ahora es Rosanna Zanetti la que da su opinión y protagoniza un nuevo episodio en esta guerra dialéctica de difícil arreglo.