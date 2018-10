"Así va España...", el comentario que coloca a Cepeda en el ojo del huracán

Luis Cepeda ha demostrado que no le duelen prendas a la hora de coger su teléfono móvil, abrir Twitter y escribir todo aquello que considera injusto. La última exhibición de esta vertiente reivindicativa la ha protagonizado después de pedir comida a domicilio. El exconcursante de ‘Operación Triunfo 2017’ se quejó amargamente del precio de su compra.

Así va España, intentas comer sano un día en plan vegano mainstream glover guay hipster y aún me duele el puñal. pic.twitter.com/UsS1qK4x2j — Luis Cepeda (@cepedaoficial) 30 de septiembre de 2018

Su queja no ha sentado nada bien a una buena parte de los usuarios de la red social y no han dudado en reprocharle su tuit con diferentes críticas. “Vago” es lo más suave que le han llamado y hay quien le acusa de apoyar a una empresa que -supuestamente- explota a sus trabajadores.

No sólo se gasta 17 € por no hacerse 2 sandwiches en casa que hasta un niño de 4 años puede preparar, es que los pide a Glovo, una empresa de reparto que paga 450 €/mes a sus empleados (falsos autónomos). Tonto y colaborador con explotadores. pic.twitter.com/1wWgUldi7l — Jaime🔻 (@Konspyrenayko) 1 de octubre de 2018

Cepeda ha sido objeto de mofas y de enfado por hablar de veganismo cuando se estaba comiendo un sándwich que llevaba atún. Un pequeño despiste que le ha costado caro. También se le acusa que antes de hacer el pedido ya sabe el precio que va a pagar, por lo que en absoluto es sorpresa y podría haber declinado efectuar la compra.

Incluso nutricionistas profesionales se han sumado a la ola de críticas a Cepeda:

Hola señor cantante famoso. Te dejo esto. Por si puedes dejar de liarla teniendo más de 200k seguidores. Gracias. pic.twitter.com/SXKdVwVZRm — Lucía Martínez (@Dimequecomes) 30 de septiembre de 2018

No es la primera vez que el cantante se ve envuelto en alguna polémica de este tipo. Hace semanas se quejó de que no le habían concedido un piso para vivir por no tener nómina fija. Un comentario que no pasó desapercibido y que hasta el mismísimo director de Gestmusic, productora de ‘OT’, criticó.