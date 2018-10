Álex Lequio: así han sido sus siete meses de lucha contra el cáncer

Ha pasado 7 meses en Nueva York Su madre no se ha separado de él

2018 será siempre recordado por Álex Lequio por ser el año que comenzó a librar su lucha contra el cáncer. Una batalla que se hacía evidente en abril, cuando ‘Diez Minutos’ publicó unas imágenes del joven visitando junto a sus padres el prestigioso ‘Memorial Sloan Kettering Cancer’, un centro neoyorquino especializado en enfermedades oncológicas. La leucemia le había hecho una inoportuna y temprana visita. Tocaba empezar a remar como nunca había necesitado hacerlo.

Empieza la batalla

Alex Lequio recibió la mala noticia en Madrid, pero optó por marcharse inmediatamente a Estados Unidos. La familia al completo hizo las maletas para afincarse en New York el tiempo que hiciese falta y poner al empresario en las mejores manos posibles. Todos los proyectos, tanto los de índole personal como profesional, quedaron aparcados.

Un silencio muy revelador

Durante los primeros meses de enfermedad y tratamiento, imperó la ley del silencio entre los Lequio-Obregón. El propio Álex reconoció al principio que “no hay nada de lo que preocuparse, está todo bien”, pero poco a poco su hermético discurso empezó a levantar sospechas.

El dolor de un padre

Todos se preguntaban qué le pasaba a Álex, los peores presagios comenzaban a expandirse, aunque nadie se atrevía a asegurar que padecía cáncer. Hubo que esperar a julio para que Alessandro Lequio, ya de vuelta a su puesto como colaborador en ‘AR’, aportase algo de luz: “Se han publicado muchas barbaridades y este tema ha sido muy serio, por eso no quiero hablar mucho”.

Retorno a España fallido

En la misma intervención, Alessandro confirmó que el 5 de julio su hijo regresaría a España para apadrinar un evento de una cadena de restauración ‘Miss Sushi’ y es que la empresa del joven es la encargada de llevar su marketing. Álex no acudió a ese acto y generó una gran preocupación. Un apenado y muy serio Alessandro Lequio le relevó y aclaró la situación: “Álex no ha podido venir. Tenía la intención de hacerlo. Venir unos días, no solo a esto. Quería venir para ver a la familia, para estar en casa, para alejarse del día a día del hospital, pero ayer se lo desaconsejaron por completo y vengo a suplir su presencia”.

Ruptura inesperada

Poco después de la reaparición fallida saltaba la noticia de que Álex Lequio había roto con su novia Francisca, junto a quien había llegado a plantearse una boda. Su padre hizo una vez más de portavoz y lo dejó caer: “La única mujer que acompaña a mi hijo es su madre, no hay nadie más”.

La reaparición de Álex Lequio

24 de julio de 2018. Álex publica su primera imagen en Instagram desde que se somete a tratamiento y la acompaña de un emotivo mensaje: “He intentado agradeceros a todos los mensajes de apoyo que me habéis mandado por privado uno a uno, pero sois tantos que no soy capaz, por ello aprovecho este momento para deciros que estoy muy agradecido y deseando volver. Muchos abrazos a todos”.

Ola de apoyos

La publicación de Álex le valió numerosas muestras de afecto de amigos, conocidos y demás personajes públicos. Ana Obregón colgó la misma foto, pero con distinto mensaje: “Perdonad estos 4 meses de silencio en los que como madre entenderéis lo que estoy pasando. No quería dejar pasar más tiempo sin agradecer de corazón a cada uno de vosotros los mensajes de apoyo, cariño y respeto que nos han dado fuerzas para seguir luchando cada día. Se que está pesadilla acabará pronto. 🙏🏽 No vemos la hora de volver a España! ❤️”.

Tiempo de cambios

Álex pasó el verano en la ciudad de los rascacielos junto a su madre, luchando contra el cáncer. No hubo demasiadas noticias en torno a su estado de salud, pero la actualidad afectó directamente a su médico, José Baselga, un prestigioso oncólogo español y de confianza de la familia. Fue acusado de no hacer públicos diferentes movimientos con farmacéuticas y este episodio motivó su dimisión.

La última etapa del tratamiento

El último movimiento de Álex Lequio ha sido una mudanza, de New York a New Jersey, con la esperanza de eliminar el cáncer de su cuerpo y borrar un año durísimo. Él mismo lo anunciaba en Instagram: “Fascículo VII, capítulo segundo: hoy en Españoles por el extrarradio se cierra el telón en la ciudad de los puentes, edificios eternos y calles que pecan de insomnio. Ponemos rumbo a Nueva Jersey para emprender una nueva y quisquillosa etapa del tratamiento. Siempre agradecido de vuestros mensajes de apoyo. Un beso muy fuerte a todos los luchadores y luchadoras #fuckcancer“.

Esperanza intacta

De nuevo, Ana Obregón secundaba la foto con la misma imagen y un mensaje similar: “Hoy nos vamos de New York a New Jersey para la última etapa del tratamiento. No quería dejar pasar más tiempo sin deciros que vuestros mensajes de apoyo nos dan la vida, gracias de corazón. Parece que Dios encarga las batallas más duras a sus mejores guerreros. Un honor ser tu madre”. La cuenta atrás de Álex en su batalla podría entrar en su recta final en breve. Esa sería la mejor de las noticias.