Samantha Vallejo-Nágera se enfrenta a uno de las ediciones más calientes de 'Masterchef Celebrity'. Esto es lo que opina la cocinera de sus pupilos

Samantha Vallejo-Nágera se ha convertido en una de las jueces de concurso de talento más valoradas por el público. El papel de la cocinera en ‘Masterchef’, junto a sus compañeros de profesión Jordi Cruz y Pepe Rodríguez, combina ser estricta junto a su particular pedagogía con los concursantes. En esta edición de ‘Masterchef Celebrity’, Samantha se enfrenta a personajes tan polémicos como Antonia Dell’Atte o Carmen Lomana.

¿Fue una sorpresa que Dafne Fernández saliera tan pronto?

Pues sí, que a mí me encantaba. Por mí, no echaba a ninguno. Podíamos estar cuatro programas sin expulsar a nadie y luego empezar a echar. Dafne ha sido mamá y estuve en contacto con ella. Está muy contenta y monísima. Todos tienen que irse al final.

¿La bechamel es uno de los peores enemigos en MasterChef?

Sí, la bechamel ha hecho muchos estragos en ‘MasterChef’ y más que va a hacer.

¿Qué concursantes te han sorprendido en términos de calidad?

Dafne es uno de mis descubrimientos y Paz Vega también. Óscar Higares, que ya lo conocía, me parece fantástico. Xuso Jones me ha encantado y Jaime, también. Ona Carbonell es fantástica. Boris, Mario y Santiago son estrellas de la risa. Nos han hecho reír muchísimo y han sido personajes increíbles. Carmen Lomana y Antonia Dell’Atte están al pie del cañón y son divertidas. Creo que el casting es inmejorable.

¿Crees que es uno de los mejores que habéis tenido?

Será mejor el del año que viene porque ‘MasterChef’ es así, pero este es fantástico.

¿Veremos repesca en esta edición?

No me acuerdo. Nunca me acuerdo de nada.

¿Cómo vivisteis ese desvanecimiento de Carmen Lomana?

Parece que es de mentira, pero fue verdad. Se encontraba mal desde por la mañana y se desmayó en medio de la elaboración de los platos con el microondas. No pudo acabar la prueba, pero sus compañeros estuvieron fantásticos con ella. ‘MasterChef’ es muy duro y la gente se desmaya.

Con el buen rollo que vemos en este casting, ¿cómo visteis ese momento tenso entre Carmen Lomana y Dafne Fernández?

Hay muchos momentos tensos entre mucha gente. Luego se piden perdón, pero vais a ver muchas más cosas.

¿Es Antonia Dell’Atte tan polémica como a veces puede parecer?

Sí, es polémica, pero es divertida y loca. Como dice las cosas a la cara y dice la verdad, es polémica, pero es fantástica. Y cocina que te mueres.