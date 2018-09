Diego Matamoros encolerizó al enterarse de que su padre le había vetado en la productora durante tres meses

Kiko Matamoros está que trina. Su intervención semanal en ‘Sálvame’ ha sido ardiente y el defensor del pueblo echaba fuego por la boca por todos los temas de actualidad que le tocan directamente. Los supuestos malos hábitos de vida que le están afectando a la salud y la guerra abierta contra su hijo Diego Matamoros han obligado al exmarido de Makoke a poner los puntos sobre las íes, otra vez.

Según han contado en ‘Sálvame’, Diego entró en cólera cuando se enteró de que su padre intentó vetarle durante tres meses en la productora de ‘Sábado Deluxe’. Kiko Matamoros ha querido desmentirlo: “Es absolutamente falso, yo digo eso cuando él ya ha concedido la entrevista previa en la que las barbaridades que se dicen son más grandes”. Un desmentido a medios, por al mismo tiempo asegura que sí que visitó algún despacho con la firme intención de hacerlo.

No solo Diego se llevó algún que otro pescozón verbal por parte de Kiko. Cuando Jorge Javier le ha preguntado lo que opina de que su exmujer, Marian Flores, se ponga de parte de Diego y de que esté dispuesta a testificar a favor de él en caso de pleito, el colaborador ha retado a los dos: “¿Que la madre dice que va a declarar a favor suyo? ¿Con qué informes? ¿Con qué historias? Es otro farol, estos juegan al póker. A mí me da igual. Ha tenido 35 años para demostrarlo, me han intentado dar con todo lo que han podido y no os tengo ningún respeto ni ningún miedo”, ha sentenciado.