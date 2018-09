Amaia Montero, muy enfadada con Malú: “Me ha llamado gorda”

"¡Ojalá todas fuéramos tan guapas y sobre todo tan delgadas como tú!", ha espetado Amaia a Malú en su Twitter La sobrina de Paco de Lucía no se ha pronunciado sobre esta polémica

Seguro que lo último que se esperaba la cantante Malú al conceder una entrevista a ‘El Español’ era que sus palabras iban a ser interpretadas de tal manera que terminaría convirtiéndose en la protagonista de una gran polémica en redes sociales junto a otra famosa cantante, Amaia Montero. A la que fuera vocalista de ‘La oreja de Van Gogh’ no le ha sentado nada bien que su compañera de profesión la pusiera de ejemplo para defender que las cantantes no tienen por qué estar “delgadas”.

“Sigue ese machismo de que la chica tiene que ser la perfecta, la guapa, la potente, la tal. Yo me he negado durante toda mi vida a ese tipo de canon, es que te destruye. Y lo de Amaia Montero me parece genial: ¿Por qué Amaia tiene que estar delgada?”, fueron las palabras de la autora de ‘Invisible’, que añadía que lo que una artista tiene que tener bien es “la voz”, “la energía” y “las canciones”.

A la #victoriasecret de @_MaluOficial_ ojalá todas fuéramos tan guapas y sobretodo tan delgadas como tú! — Amaia Montero (@AmaiaMontero) 25 de septiembre de 2018

“Las mujeres ya nos estamos uniendo, pero tenemos que unirnos más. Para que cuando salte alguien y diga: ‘Se ha comido a sí misma’, salten 17 más y le digan: ‘¿Perdona?’. Y chapó por Tania Llasera, chapó por Amaia y chapó por todas las que salen con sus kilos de más y se lo gozan. Porque es como tiene que ser, porque no son modelos. Y son seres humanos, y no todos los seres humanos tienen una 34 ni una 36”, dijo en otro momento de la entrevista.

Que hace 2 ó 3 talllas que no entro en mis vaqueros…y….?????? — Amaia Montero (@AmaiaMontero) 25 de septiembre de 2018

Unas declaraciones hechas en un aparente tono conciliador que no han gustado nada a Amaia, que no ha dudado en contestarla a través de Twitter con cierta ironía: “A la Victoria Secret de Malú, ¡ojalá todas fuéramos tan guapas y sobre todo tan delgadas como tú!”. “Que hace 2 ó 3 tallas que no entro en mis vaqueros…y….??????”, preguntaba Amaia.

Enhorabuena @AmaiaMontero ahí tienes el protagonismo y la promoción que querías. Lamentable que crees está polémica en contra de una persona que te ha defendido, y encima lo hagas atacándola pic.twitter.com/3sPASoHMsG — Desafío (@conlajefa) 25 de septiembre de 2018

En apenas unas horas el mensaje consiguió más de 2.000 ‘Me gusta’ de sus fans, pero también críticas por haber conseguido “protagonismo y promoción” a causa de una polémica. “Lamentable que crees está polémica en contra de una persona que te ha defendido, y encima lo hagas atacándola”, le espetó una usuaria de las redes sociales. Unas palabras que Montero no dejó pasar, volviendo a mostrar su enfado: “Ni protagonismo ni hostias, me ha llamado gorda y punto”.