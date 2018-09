Julián contreras, “indignado” y “molesto” tras las informaciones sobre su presunto desahucio

Julián Contreras ha roto su silencio tras las informaciones que apuntaban a que ha sido desahuciado de la casa en la que vivía junto a su padre. Unas noticias que no le han gustado mucho y por las que está “molesto” e “indignado”.

Pregunta: ¿Cómo te encuentras Julián?

Respuesta: Bien, gracias. Nada nuevo… Todo sigue su curso.

P: ¿Sigues viviendo aquí?

R: Yo insisto, la alarma del otro día no sé de dónde ha salido, pero bueno…

P: ¿Te gustaría desmentir algo?

R: Quiero desmentirlo todo, pero no tengo ni tiempo ni espacio para hacerlo aquí. Con suerte lo haremos en otro sitio.

P: ¿Estás contento por tu nueva vida laboral?

R: Sí, muy contento, pero esto ya lo hablamos el otro día. Seguro que hoy me vais a permitir que me vaya a hacer la compra tranquilamente.

P: ¿Cómo te ha sentado leer todo esto del desahucio? ¿Por qué se filtran estas informaciones?

R: No lo sé. Lo que es una situación desagradable porque no hay hueco a la verdad y a la explicación.

P: Entonces lo estás aclarando…

R: No, no, no. Mi situación nunca la he ocultado. Insisto, no quiero decir más. Estoy bastante molesto, por utilizar un término amable. Indignado también valdría.

P: ¿No quieres aclarar nada?

R: No puedo. ¿Tú crees que yo puedo llevarme aquí ahora hablando los próximo 10 minutos de cuestiones judiciales? ¿Lo vais a sacar en serio? No seamos ridículos… ¿De qué sirve? Lo que se ha lanzado ya es la imagen que se ha querido dar, el enfoque que se ha querido dar…

P: Pero es el protagonista para dar el enfoque…

R: Lo haré cuando pueda y donde pueda, que no es aquí. Insisto, es imposible.

P: ¿Se aclarará el tema judicial?

R: Claro, evidentemente. De verdad que no os lo puedo explicar aquí. Me encantaría, pero es imposible.

P: ¿Estás bien?

R: Estoy tranquilo.

P: ¿Con apoyo de la gente?

R: De la gente que me tiene que apoyar y me quiere.