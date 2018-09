Concha Velasco hospitalizada en Madrid tras ser ingresada en A Coruña

Tuvo que cancelar su función Ha sido trasladada de A Coruña a Madrid

El pasado domingo por la tarde, Concha Velasco, sufrió una indisposición que le obligó a cancelar ‘El Funeral’, la obra de teatro que había ido a representar, y acudir al hospital. En la clínica Quirón de A Coruña fue ingresada para hacerle las pruebas oportunas. Hoy martes 25, dos días más tarde, sus familiares confirman que ha sido trasladada a Madrid y que está bien, a la espera de pruebas.

Concha se encontraría al lado de su hijo, Manuel Velasco, durante el percance, puesto que está trabajando a sus órdenes en la comedia que representa junto a Jordi Rebellón, Clara Alvarado, Cristina Abad y Emmanuel Medina. Algo que sin duda habrá sido reconfortante, aunque hace solo unos días, en una entrevista con La Voz de Galicia, afirmaba que trabajar con él “es difícil, porque es muy estricto, muy serio. Pero lo que escribe es muy divertido y gracioso. Él tiene una capacidad para la imitación increíble. Cuando era pequeño yo le decía: ‘¿Por qué no te dedicas a ser actor imitando a la gente?’, pero a medida que ha ido pasando el tiempo, tiene ahora 42 años, se ha vuelto más serio. Además, tiene el complejo de que se van a meter con él, y a mi no me deja ni una morcilla” decía la actriz divertida sobre esta experiencia.

No es la primera vez que Concha tiene problemas de salud, ya cumple 78 años y nunca ha dejado de trabajar, pero en la citada entrevista, cuando se le pregunta por aquellos rumores que hace unos meses comenzaron a apuntar a que se retiraba por la salud, hablar claro: “No me voy. A ver, hace cuatro años estuve muy grave y me han quedado secuelas. Yo cuando me enfrío tengo que tener mucho cuidado. Pero, como dicen mis hijos, mi padre murió con 86 años, mi madre con 74, la media natural es que llegue a los 82. Ya no me da miedo la muerte, antes sí me daban ataques de ansiedad, cuando era niña pensaba en la muerte y tenía unos ataques, y yo creo que de ahí me viene lo de estudiar. Yo era capaz de aprenderme los teléfonos de la guía solo para estar distraída, nombres, calles y de todo” afirma.