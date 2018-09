Pese a los intentos de la cúpula por convencerla, la sobrina de Isabel Pantoja abandona su silla en el programa de Telecinco

El terremoto generado por las tres conversaciones de Isabel Pantoja con Telecinco en diez días se ha cobrado otra víctima. Anabel Pantoja ha decidido dejar de colaborar con el programa, una decisión que ha sido anunciada hace escasos minutos por su compañero, Kiko Hernández. La maniobra ha pillado por sorpresa a todos, incluida a la dirección del programa, que ya ha anunciado que no está conforme con ella y que hará todo lo posible para convencer a la sobrina de la cantante de que no abandone.

Anabel ha mandado un mensaje a la cúpula de @salvameoficial y ha comunicado que: QUIERE ABANDONAR SU SILLA DE COLABORADORA #pantollamada — Sálvame Oficial (@salvameoficial) 25 de septiembre de 2018

La decisión se podría explicar porque Anabel es una de las personas que más está sufriendo la tremenda exposición mediática que Isabel Pantoja está protagonizando en las últimas semanas. Su lazo familiar le hace -aunque inconscientemente- barrer para casa. Sin embargo, también tiene que ser consciente de su condición de colaboradora de ‘Sálvame’. Durante la llamada de este pasado lunes, su tía le dio un consejo para aguantar mejor la presión: “Te pido mi Anabel que no me llores, eso es un show y tenéis que seguir el show, tú tienes que tener una mano derecha y otra izquierda para seguir el rollo”, pero no parece haber surtido demasiado efecto.

El detonante para declinar su silla en ‘Sálvame’ podía haber sido la información desvelada por Kiko Hernández esta misma tarde. El presentador ha alertado de una conversación de Anabel con su primo en el que Kiko Rivera se mostraba enfadadísimo con ella e incluso le llegaba a decir que “no me hables en tu puñetera vida”. La propia Anabel Pantoja ha querido llamar en directo al programa para desmentir esta versión, aunque Kiko Hernández insistía en que era cierta y en que “te han leído la cartilla”.

Esto podría haber sido la gota que ha colmado el vaso de la paciencia de una Anabel que parece tener la decisión bien tomada. ¿Regresará a su sillón de ‘Sálvame’?