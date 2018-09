La cantante visita 'El Hormiguero' para presentar su nuevo disco

‘Oxígeno’ es el nombre elegido por Malú para nombrar su nuevo disco. Y no es casualidad. Para ella ha supuesto toda una inyección de aire fresco, tiempo en el que ha llegado a renunciar a sí misma. La artista se define como alguien “con miedo” e “insegura”. En su nuevo trabajo ha plasmado su experiencia personal, abriéndose como pocas veces ha hecho. Además, desmitifica un poco al ideal de cantante de éxito. Un disco autobiográfico que también va a presentar esta misma noche en ‘El Hormiguero.

¿Qué ha querido mostrar Malú al público con su nuevo LP:”Que tras esta apariencia de fuerza, que sí lo soy, porque agarro mis manos donde haga falta y saco la fuerza de donde sea, también hay una persona vulnerable, pequeña, insegura. También necesito que me abracen, y necesitaba contarlo”, asegura en una entrevista concedida a ’20 minutos’.

La sobrina de Paco de Lucía se siente un poco víctima de lo frenético que es la carrera de los artistas: “Son muchos años, 20 de carrera y 36 de vida. Más tiempo trabajando. Y he tenido que vivir y sentir el dolor de una manera tan diferente que hoy te lo puedo decir: mi vida no ha sido un drama pero hay un ser humano que se baja del tacón, se desmaquilla, se hace un moño y se queda sola en una habitación de hotel… y lloro. A veces me siento sola y tengo que llamar para que alguien venga a abrazarme porque lo necesito. Y quería contarlo”. Una confesión durísima y que evidencia lo mal que lo ha pasado durante todo este tiempo.

Su pasado sentimental

Puede que sus vaivenes amorosos le hayan pasado factura y es que ella ha reconocido en más de una ocasión que le han roto el corazón varias veces. Una relación en la que puso muchas esperanzas fue la que mantuvo con el periodista Gonzalo Miró, pero al final la llama de su amor se fue apagando. Ahora, Malú busca abrirse en canal a su público para hacerles conscientes de su mala experiencia personal. Para ella no hay mejor refugio que la música.