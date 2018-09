GH VIP 6 | Chabelita se derrumba con la llamada de Isabel Pantoja en pleno directo

La tonadillera cumple los deseos de su hija y la llama a GH VIP

Desde el pasado jueves Chabelita pidió a gritos la llamada de su madre. Necesitaba escuchar la voz de Isabel Pantoja, que ella templara sus ánimos después de que durante la gala de Gran Hermano Vip se le desvelara parte de la ya tildada como ‘llamada histórica’. En ella, la tonadillera reveló que no estaba de acuerdo con la vida que su hija había decidido llevar, sin embargo, la joven prefirió en un principio no dar crédito a estas palabras. Aunque nadie en el plató esperaba este domingo por la noche que Chabelita recibiera igual que sus compañeros nominados una sorpresa por parte de sus progenitoras, el deseo de la hermana de Kiko Rivera se ha hecho realidad. Pasadas las 12 de la noche, Isabel y su hija se han reencontrado en el confesionario, al menos telefónicamente. “Hola mi vida. Cariño, te llamo porque te amo y porque te quiero”, ha dicho la intérprete de ‘Marinero de luces’, mientras ‘su pequeña’ rompía a llorar. “No me esperaba esto de ti para nada”, respondía Chabelita a la vez que cubría su rostro con ambas manos.

Con un hilo de voz que desvelaba la emoción que Pantoja sentía en esos momentos, la cantante ha tratado de aprovechar cada segundo de esa llamada para transmitirle la garra que ella siente que necesita. “Eres la niña más linda. Eres mi vida junto a tu hermano y te vengo a dar fuerzas con todo el amor del mundo y que te tengo y que te tenemos todos. Queremos que te quedes, te apoyamos a muerte y estamos contigo”, ha añadido Isabel. Palabras que derrumbaban a la joven, quien rogaba a su madre entre sollozos que la llevara junto a ella: “No puedo mamá. No puedo. Te echo de menos. ¡Quiero irme contigo!”. Un grito de auxilio que Isabel Pantoja ha tratado de aplacar consolándola. “Yo sé que no eres una persona conflictiva dentro de la casa. Me encantaría que se quedaran todos porque son todos maravillosos, pero sé que es un concurso que tenéis que seguir saliendo poco a poco…Y es demasiado pronto para que tú salgas, Isabel. Mi vida, acuérdate de lo que hiciste en ‘Supervivientes’ porque casi ganas”, ha dicho la tonadillera.

Aunque Isabel no solo ha querido aprovechar esta llamada para darle ánimos, sino también para aconsejarla sobre su actitud en la casa de Guadalix de la Sierra. Y es que, Chabelita parece estar muy centrada en su amistad con Techi, expareja de Kiko Rivera y de Alberto Isla. “Tienes que hablar con todos tus compañeros, abre tu mente y tu corazón. No solamente con una persona, ellos te van a ayudar y tú también ayuda todo lo que puedas y el día que tengas que salir saldrás (…) Sé cómo tú eres. Yo sé cómo tú eres…Tu madre, la que más te quiere del mundo”, ha dicho Isabel con los nervios a flor de piel.

Mientras Chabelita permanecía incrédula y no dejaba de repetir que todavía no se creía el paso que su madre había decidido dar, Isabel le recordaba lo importante que era para ella. Esperate siempre que tu madre es la que te va a llamar, es la que te va a esperar, es la que se muere por ti. A mí me tendrás hasta el día en el que yo no esté. Te amo, te adoro (…) No me des las gracias, yo no soy una vecina o una amiga. Yo soy tu madre cariño. Te adoro“, ha comentado. Unas palabras que en las redes sociales se han interpretado como dardos cuyo destinatario no es otro que Dulce Delapiedra. “Todo el mundo que te vote para que no salgas. Te amo”, ha añadido.

Tras este emotivo momento, Chabelita ha reflexionado sobre todas y cada una de las palabras de su madre. La joven tiene claro que esta noche no solo marcará un antes y un después en su concurso, sino también en la relación con su progenitora, pues antes de entrar en el reality su vínculo parecía resquebrajarse por momentos. “La última persona que esperaba era ella. Nunca ha entrado en estas cosas. Me va a servir esta llamada para darme fuerza, no me vengo abajo. Aumentan las ganas de quedarme hasta que Dios quiera. Voy a seguir luchando por quedarme. Necesitaba la llamada de mi madre y sentir que está ahí a pesar de nuestras cosas. Que me apoye públicamente es algo que yo siempre he pedido y al final me lo ha dado. Estoy súper contenta. El amor de una madre es incondicional”, ha dicho la hija de Isabel.