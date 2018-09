Saúl Craviotto volvió al concurso para hacer de jurado

Las cocinas de MasterChef se volvieron a encender el pasado domingo para poner a prueba a los famosos. Con la patata como ingrediente estrella, la noche estuvo protagonizada por un antiguo concursante, Saul Craviotto, que regresó para ponerse al otro lado de la barrera y hacer las veces de jurado. Una visita que entusiasmó a todo el mundo, desde Eva González, que le dedicó un cariñoso a tuit durante la emisión, a Boris Izaguirre, que no quiso dejar pasar la oportunidad de dedicarle un piropo: “Por él, tengo un grupo de WhatsApp con mis amigos que se llama ‘Los brazos de Saúl’. Es que qué guapo es. Se parece un poco al Rey de España”, confesaba el venezolano.

Increíble recibir en las cocinas al campeón de #MCCelebrity 2. @Saul_Craviotto, tu visita va a ayudar mucho a los aspirantes! pic.twitter.com/H3n0Qcmh5M — Shine Iberia (@ShineIberia) 24 de septiembre de 2018

Sin embargo, no todo fueron buenos ratos y es que el popular tubérculo consiguió sacar de quicio a más de uno. Antonia Dell’Atte se hizo con gran parte de las críticas debido a su plato, patatas a la importancia con merluza, al que olvidó quitar las escamas, una parte incomestible. “No le has dado la importancia que tiene el plato. Es un despropósito de no pensar lo que has hecho. Céntrate un poco, te falta ponerte las pilas”, la regañó Pepe Rodríguez.

Si bien con estas palabras podría parecer que la italiana estaba en el punto de mira, lo cierto es que la expulsada de la noche fue otra, Dafne Fernández, que no conquistó a nadie con una desastrosa lasaña. A pesar de todo, se mostró orgullosa de su paso por el concurso. “Es una experiencia muy dura. He tenido que luchar cada programa, pero estoy feliz porque voy a disfrutar de mis últimos meses de embarazo más tranquilamente”, sentenció.