Paula Vázquez rompe con su novio, Germinal Torremocha

LOOK desveló en primicia la relación de la presentadora

Paula Vázquez vuelve a no tener suerte en el amor. LOOK ha podido confirmar que la presentadora de ‘Fama’ y el iluminador de televisión Germinal Torremocha rompieron hace pocas semanas. Ellos ya hace días que dan pistas sobre esta nueva situación y prueba de ello es que han dejado de seguirse en las redes sociales y cada uno ha eliminado de sus perfiles todas las fotografías donde aparecían juntos. Por si fuera poco, Germinal se define en su cuenta de Instagram como un ‘hombre libre, padre, compañero’. Amigos cercanos a la ya expareja no dan detalles sobre cuáles han sido las causas de la ruptura, pero sí que apuntan a que no se ha producido de una manera tan amistosa como les gustaría, “intentan no tener ningún tipo de contacto”, explica un compañero de Germinal.

En LOOK fuimos los primeros en dar la exclusiva del noviazgo. Era el mes de marzo cuando la pareja ya no escondía su amor. Se conocían desde el año 2012, época en la que Germinal aún estaba casado, y entre ellos solo existía un buena relación laboral. Con el tiempo surgió el amor y Germinal se separó de su mujer. A principios de este año empezaron a vivir su amor en libertad, solo centrados en ellos. Todo parecía marchar sobre ruedas hasta que en este mes de julio se dispararon todas las alarmas. Paula Vázquez viajaba sola a Ibiza para acudir a la boda de Mireia Canalda y Felipe López. Después del enlace, la presentadora aprovechó para pasar unos días de descanso en la playa.

Los paparazzi se pusieron en guardia con Paula esperando que en algún momento apareciera Germinal, sin embargo, la pareja no se reunió y allí se presagiaba que las cosas empezaban a no funcionar. Germinal, por su parte, realizó un viaje con sus tres hijos por el sur de Francia y tampoco hubo ni rastro de la presentadora. Ahora, y con los datos que ha recabado LOOK, podemos confirmar que la pareja ya atravesaba un mal momento que meses después no han podido superar.

No todo son malas noticias para Paula Vázquez, pues a nivel profesional la vida sigue sonriéndole. La presentadora estrena este domingo la segunda temporada del docu-reality ‘El Puente’. Esta nueva edición tenía que estrenarse el día 16 de septiembre, pero Zeppelin TV y Movistar+ decidieron atrasarlo hasta este próximo día 23 con un cambio de escenario.

Si la primera edición tuvo lugar en la Patagonia argentina, en esta todo el equipo se desplazó a Vietnam para las grabaciones. Fue precisamente en el país asiático donde muchos de los compañeros de trabajo descubrieron que Paula y Germinal estaban juntos ya que el iluminador viajó hasta el país asiático para estar unos días al lado de su novia. Será así, un estreno agridulce para la gallega ya que frente a la alegría de ver un proyecto realizado se le sumará la nostalgia de los recuerdos vividos aquellos días.