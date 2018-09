Isabel Pantoja está desconocida: sale a cenar a un restaurante y no se esconde

La tonadillera ya está en Valencia

Se acabó esconderse. O eso debe haber pensado Isabel Pantoja. Parece que su ya famosa llamada de casi hora y media a Sálvame le ha liberado. Ayer mismo podíamos verla en el aeropuerto de Sevilla paseando tranquila de camino a su puerta de embarque, sonriendo a la prensa y sin responder una sola pregunta, pero sin evitar ni entorpecer a quienes se las hacían. Sin dispositivos de seguridad que la alejasen del mundanal ruido. Isabel como una más, camino de su destino.

Si esta actitud ya resultó sorprendente, las imágenes que acompañan estas líneas lo fueron aún más. Isabel ya había llegado a Valencia, donde esta misma noche será madrina de la inauguración de una nueva sede de la firma de cosméticos Sesderma, y decidió salir tranquilamente a cenar con las dos personas que la acompañan en el viaje, su hermano Agustín y su peluquero, que también es amigo.

No sería nada tan extraño de no ser porque Isabel no suele dejarse ver. Pocas veces sale de Cantora, su hogar, y cuando lo hace siempre trata de no ser vista, de no ser fotografiada y de que nadie le pregunte nada. Ahora parece que aquel recelo quedó atrás. Isabel se ha liberado y ha optado por hacer lo que cualquiera hubiera hecho en su lugar, salir a cenar donde le apetecía sin preocuparse de más.

Esta noche tiene una cita, con un photocall y con la prensa, una oportunidad que pocas veces se presenta para los periodistas, Isabel Pantoja contestando preguntas. Y es que son muchas las que hay que hacerle, empezando por si tiene miedo a lo que Dulce, su nueva enemiga número uno, pueda contar la noche del sábado en el Deluxe. Otra de las grandes incógnitas es si llamará a Gran Hermano Vip para ponerse en contacto con su hija. Pero eso es solo el comienzo de una larga lista, ¿resolverá Isabel todas las dudas que hay en torno a su familia?