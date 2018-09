Ya no tiene representante Su representante también lo era de Isa e Isabel Pantoja

Dulce Delapiedra quiere ser libre. La ya famosa llamada de Isabel Pantoja a Sálvame en la que lo más suave que dice de ella es que “no es una buena persona” y le acusa de “consentir todo a mi hija” ha sido la gota que ha colmado el vaso para la exniñera. Dulce ha reaccionado y su decisión no se ha quedado solo en la incendiaria llamada que hizo el pasado lunes al programa, también se ha despojado de todo tipo de ataduras que le impidieran hablar con libertad.

La tarde del lunes estalló: “Mala yo no, mala ella. Mala su madre. Si a mí me pone de mala, digo muchísimo más porque se está pasando conmigo, que estoy callada por su hija, sufriéndolo, y que me eche a mí ahora la culpa de todo no lo voy a consentir”. No pensó, cogió el teléfono y llamó saltándose un paso muy importante, hablar con su representante. Sonia Sánchez no solo la representa a ella, hace lo propio con Isabel Pantoja y con Isa desde la primera vez que la joven se puso ante los micrófonos promocionando la ‘dieta de la alcachofa’. También ha llevado la relación con los medios de Kiko Rivera e Irene Rosales.

Resulta sorprendente esta relación laboral teniendo la cuenta la enemistad que desde hace años arrastran Dulce Delapiedra e Isabel Pantoja, y ahora, ha terminado por ser insostenible. Según Look ha podido confirmar, la exempleada se ha despojado de su representante para tomar la decisión que, aunque muchos veían venir de lejos, ella siempre había negado: sentarse en un plató para contar todo lo vivido entre los muros de Cantora, con pelos y señales, con despidos, faltas de consideración y conflictos familiares de por medio. Y lo hará el próximo sábado en la silla reina del Deluxe. Pero, eso sí, solita. La manager de la familia Pantoja no estará amparando su participación porque Dulce ha querido ser libre, al fin, para contar su historia sin censuras. La representante en cuestión, ante la complicada situación que esto le provoca de cara a los Pantoja, Chabelita incluida, ha decidido romper la relación laboral, tal como adelantó Beatriz Cortázar en El Programa de Ana Rosa y como confirma la aludida a este medio. No obstante, su decisión viene precedida por la de Dulce de sentarse sin su mediación y su aprobación.

Ahora Dulce es libre

Lejos de Sonia, y por tanto de los intereses de la familia Pantoja, y con Isa dentro de la casa de Gran Hermano Vip, Dulce tiene carta blanca. Puede contar todo aquello que dice que siempre ha callado. Ahora es libre y este sábado, sentada junto a Jorge Javier Vázquez, es el momento perfecto para ejercer su libertad, explicar el sufrimiento por le que dice que está pasando y contar todo aquello con lo que amenaza a Isabel siempre que se produce un nuevo asalto en su particular guerra.