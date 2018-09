Las lágrimas de Cristiano Ronaldo que hacen enfurecer a su hermana

CR7 fue expulsado con roja directa en su debut en Champions League con la Juventus de Turín

Una pesadilla. Eso es lo que fue el retorno de Cristiano Ronaldo a España tras su turbulenta salida del Real Madrid el pasado verano. El astro portugués jugó anoche en Valencia con la camiseta de la Juventus de Turín y en la Champions League, su competición fetiche. Sin embargo, el guion de la noche pareció haberlo escrito el mismísimo Stephen King porque a los 3o minutos de partido Cristiano fue expulsado con roja directa por -supuestamente- agredir a un futbolista del equipo contrario.

El delantero no se lo podía creer, sus ilusiones derruidas por lo que consideraba una injusticia. “No le he hecho nada”, decía al árbitro un desesperado Cristiano. No había solución posible y el luso abandonó el campo bañado por un mar de lágrimas y sumido en una profunda tristeza. Las redes sociales se llenaron de memes con las lágrimas de CR7, pero si hay una persona que lamentó esta desafortunada acción y que mostró un tremendo enfado fue su hermana, Katia Aveiro.

“Vergüenza de fútbol”, clamaba la hermana de Cristiano Ronaldo en su cuenta de Instagram, adjuntando una foto del futbolista abatido en el túnel de vestuarios. Katia considera que quieren “destruir a mi hermano” y no dudó en mostrar su patente malestar en la red social.