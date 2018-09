Antonio Banderas revoluciona la red con su aplauso más flamenco

Se ha vuelto viral. Antonio Banderas vuelve a ser noticia, y esta vez, no precisamente por su brillante carrera. Nuestro actor más internacional ha revolucionado la red por un detalle tan español como su forma de aplaudir. El pasado lunes, varios medios se sorprendieron ante la manera que el intérprete aplaudía en la gala de los premios Emmy e hicieron comentarios al respecto en las redes sociales.

Whaaat is this clap from Antonio Banderas? #Emmys pic.twitter.com/5wawlS0RVJ

— Siobhan Morris (@siomo) September 18, 2018