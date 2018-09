David Bustamante llora la muerte de la golfista española asesinada

Ha colgado una foto con Celia Barquín para rendirla tributo Poty también ha subido una imagen con la golfista

El mundo del deporte está de luto y David Bustamante también: “Que injusta que es la vida… Una niña, dulce, educada, con talento y con toda una vida por delante… Descansa en Paz”. Con estas emotivas palabras ha querido recordar a Celia Barquín, la golfista española asesinada en el campo de golf de Coldwater Links, en la ciudad de Ames, Iowa (Estados Unidos) a sus 22 años. El artista ha publicado una imagen junto a ella como pequeño homenaje tras su fallecimiento.

El cantante es un gran aficionado al golf y coincidió con Celia hace cuatro años, en un torneo veraniego. Se quedó prendado de su hándicap y no dudó en pedirle una foto. La propia golfista alucinaba y también subió una imagen junto a él, acompañada del texto: “Hoy me he encontrado a David Bustamante y no sabía si acercarme a pedirle una foto o no y ¡Hala! Que me la ha pedido él a mí porque le ha gustado mi hándicap”.

El recuerdo de Poty

El vínculo que unía a David Bustamante y Celia Barquín no era otro que la queridísima Cantabria, tierra natal de ambos. Mismo caso que Poty Castillo, el que hasta hace bien poco era mejor amigo del de San Vicente de la Barquera. El coreógrafo ha lamentado muchísimo el fallecimiento de la joven, considerada una de las mayores promesas españolas del golf, además de acordarse de sus seres queridos.