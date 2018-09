Los dos concursantes están muy acaramelados

A medida que pasan los días empiezan a originarse diferentes lazos entre los concursantes. Las afinidades y disparidades brotan y los bandos se posicionan de manera clara. Cómo no, la pasión y atracción son sentimientos que también florecen y así lo demuestran Aurah Ruiz y Suso Álvarez. Ambos han sido protagonistas del primer edredoning de la sexta edición de ‘GH VIP’.

Durante los primeros días, la canaria comentaba que no le atraía el catalán porque iba demasiado detrás de ella. Sin embargo, parece que algo ha cambiado y a juzgar por las imágenes emitidas en el canal oficial de GH, la química se ha activado. Besos bajo sábanas, abrazos y un Suso jugando a meter sus dedos entre las nalgas de Aurah. Un calentón en toda regla que ha revolucionado la casa. Todo sucedía a la 1.30 de la madrugada, hora propicia para que la pasión se desatase en Guadalix. Si la manta que los tapaba hablase…

Hay quien dice que ellos cumplen aquello de “donde fuego hubo, cenizas quedan”. Rafa Mora aseguró que ya habían estado juntos antes: “Está claro que Suso y Aurah ya se enrollaron fuera de la casa. A mí me dijo Suso que se lio con Aurah estando contigo”, refiriéndose a Ylenia. La de Benidorm se defendió: “Esto es ridículo… Ahora me quiere dejar a mí de cornuda cuando no hemos sido novios en la vida. De hecho, yo cuando le presenté a Aurah ni me había liado con él ni tenía pensamiento”.

Aurah y el drama de su hijo

Edredonings a parte, lo que peor lleva Aurah Ruiz de su estancia en la casa es la falta de su hijo, Nyan. No ha tardado mucho en derrumbarse al hablar de la enfermedad que acompaña al bebé desde que nació: “Lo único que hace que sobreviva a esto es la sobrealimentación. Le das de comer con una jeringuilla… Le dan bajadas de azúcar severas y cuando está durmiendo puede pasarle eso. Si yo me quedo dormida… ¿Qué hago? Se me muere”, relataba a sus compañeros la concursante.

Por si fuera poco, cada dos semanas tienen que ponerle una válvula nueva cuyo precio oscila entre los 600 y los 900 euros.