Verdeliss echa de menos a sus seis hijos y está esperando al séptimo dentro de la casa de 'GH VIP'

Estefanía Unzu, más conocida como Verdeliss por el mundo YouTube, es una de las concursantes de ‘GH VIP’ más carismáticas. Su particular caso, madre de seis hijos y en dulce espera del séptimo, ha cautivado a todos. No es para nada habitual que una mujer embarazada entre a un concurso tan exigente como el reality estrella de la televisión. Sin embargo, a esta pamplonica le apasionan los retos y no ha dudado ni un segundo en hacer las maletas, dejar atrás su intensa vida familiar y viajar hasta Guadalix de la Sierra para hacer historia y llevarse los 100.000 euros de premio final.

El arte de Verdeliss esquivando las provocaciones de Mónica “pollos” #GHVIP15S #GHVIP15S pic.twitter.com/BHRgjsyIYU — Miguel Frigenti (@MiguelFrigenti) September 15, 2018

Las primeras horas han sido frenéticas y casi ni se ha dado cuenta de que su vida ha cambiado por completo. Acostumbrada al orden y la limpieza casi obsesiva, Verdeliss afronta una dura convivencia con compañeros de toda índole. A priori, ha hecho muy buenas migas con Aramís Fuster. Con tanto ajetreo casi no le ha dado tiempo a echar de menos a su marido e hijos, pero este fin de semana ya se ha sentado a hacer un pequeño balance de cómo está siendo su entrada en el programa. Unas líneas que ha publicado en el blog oficial de ‘GH’ y que reproducimos a continuación.