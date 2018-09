Chabelita desconocía la intervención de su madre en 'Sálvame'

Si algo bueno (o malo) tienen los concursantes de ‘GH VIP’ es que durante su estancia en la casa de Guadalix son completamente ajenos al ruido exterior, a lo que pasa de puertas para fuera. El fin de semana comenzó muy agitado con la intervención telefónica de hora y media que Isabel Pantoja protagonizó en ‘Sálvame Diario’, donde criticaba abiertamente a su hija, Isa. El testimonio de la tonadillera fue el de una madre que sufre por ver cómo su hija sigue un rumbo de vida -bajo su punto de vista- equivocado: “Estoy tranquila de que mi hija esté allí, porque así al menos no está por las calles de noche y sé dónde está. No acepto la vida que ha tomado y está con una persona que no es buena persona”.

Ha sido el tema estrella de la crónica social durante las últimas horas, pero Chabelita era completamente desconocedora de estas palabras. Con el fin de que mostrase su opinión, la organización de ‘GH VIP’ se la llevó a la ‘sala del más allá’, donde los concursantes pueden ver algunos tuits dejados por los seguidores del programa.

“El fenómeno GH lo que ha conseguido. Que la Pantoja esté hablando para T5. Enhorabuena” y “Yo estoy más tranquila de que mi hija esté dentro de la casa de GH porque por lo menos sé que no está por las calles de noche. El huracán Pantoja se ha despertado” fueron los dos mensajes que la peruana leyó.

Isa Pantoja: “Mi madre no ha dicho eso, yo confío en ella”

La reacción de Isa Pantoja fue de incredulidad: “No me lo creo, tampoco le doy importancia”, aseveró. Pero es que Chabelita pensaba que el primer tuit se refería a ella y no a su madre: “Demasiado poco de mi vida estoy hablando para lo que podía hablar”. No obstante, Isa se volvió con sus compañeros dándole vueltas: “Yo estoy segura de que mi madre no ha dicho eso. Yo confío en ella…”. ¿Qué pensará cuando se entere de que lo que ha dicho la cantante es verdad? Anabel Pantoja ya aventuró que “la llamada de mi tía a Sálvame va a marcar un antes y un después”. Se avecinan curvas…