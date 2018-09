‘Masterchef Celebrity’ | Carmen Lomana se desmaya en pleno directo

No aguanta la presión de la prueba de eliminación

No cabe duda, y los jueces no dejan de repetirlo, MasterChef es un concurso duro que requiere mucha fuerza mental y mucha templanza. Y precisamente esto último ha sido lo que ha parecido fallarle a Carmen Lomana. En la prueba de eliminación del último programa Carmen no ha podido más y se ha mareado, desmayado y caído al suelo en pleno cocinado. “¿No me estaré muriendo? (…) Qué horror, qué número estoy montando. Me quiero morir” decía cuando el equipo médico salió a reanimarla.

La noche comenzó con fuerza, tuvieron que cocinar vísceras con elementos aleatorios que salían de una cinta que corría a toda velocidad y aderezado con regalitos del programa en forma de ’10 minutos menos’ o ‘prohibido cocinar con sal’. Es decir, el nivel de presión no descendió en ningún momento. Ona Carbonell fue la mejor de la primera prueba tras lograr un plato bastante decente cocinado con una sola mano. Ivan Massagué se llevó una gran reprimenda de los jueces porque podría haber utilizado el comodín de ayuda de Jordi Cruz y, sin embargo, prefirió desestimarlo.

La prueba de exteriores les conmovió a todos, jueces, concursantes y hasta a la propia Eva González. Tuvo lugar en el hospital Puerta de Hierro, en Madrid. Concretamente en la unidad de oncología. La novedad de esta prueba fue que se dividieron en tres equipos, uno de ellos sin capitán. En este último Carmen Lomana y Antonia Dell’Atte discutieron más que cocinaron. Los equipos de Ona y Santiago Segura les dejaron muy atrás en nivel de cocinado y finalmente las dos junto a Oscar Higares, Xuso Jones e Iván Massague se tuvieron que poner el delantal negro y enfrentarse a la prueba de eliminación.

Al margen del mareo de Carmen Lomana, que asustó a todos, sobre todo a Mario Vaquerizo que es buen amigo suyo, la prueba de eliminación dio mucho juego. Corrieron como nunca y demostraron sus ganas de permanecer en el concurso. Tenían que cocinar en el microondas y podían preparar tantos platos como quisieran o pudiera. Fue una prueba dura físicamente y a Carmen se la veía demasiado relajada en comparación con sus oponentes. Pero no era relajación sino malestar, Lomana, se mareó, le atendieron los servicios médicos y tomó la decisión de seguir cocinando, hizo cuatro platos y antes de llegar a la mesa del jurado se desmayó y perdió el conocimiento. Se la llevaron en silla de ruedas y no presenció el momento en que su compañero, Xuso Jones, fue eliminado.