Pablo Heras Casado también habla sobre su hijo con la presentadora

Podríamos decir sin miedo a equivocarnos que ‘Operación Triunfo’ es uno de los productos estrella de Televisión Española, misma cadena de la que Anne Igartiburu es pieza clave. La presentadora es uno de los rostros más prestigiosos de la cadena pública, pero su marido, Pablo Heras Casado, parece no tener una opinión demasiada buena del talent show y lo ha criticado con dureza.

El director de orquesta concedió una entrevista hace unos días con motivo de la presentación de su nuevo libro: “A prueba de orquesta”. Además de desvelar que Anne es una de sus mejores y más feroces críticas, siempre de manera positiva, ha hablado sobre la proliferación de concursos basados en la música, esa infatigable compañera de viaje que lleva acompañando durante años a Pablo Heras Casado.

Cuando se le pregunta por su opinión acerca de ‘Operación Triunfo’ o ‘La Voz’, lo tiene claro: “Confunden muchísimo. Además, he perdido la cuenta de cuántos hay. Que si ‘Got Talent’, los de niños… Están los que cantan, pero también el que sale haciendo el pino con las orejas, y decir que eso es el talento…”.

“Operación Triunfo imita todo el tiempo moldes de éxito comercial”

Pero el marido de Anne Igartiburu sigue dando su contundente opinión sobre el concurso: “Lo que están haciendo es imitar todo el tiempo. Están creando un molde y metiendo en ese molde a chavales que, en general, no han tenido tiempo de crearse una voz y personalidad propias. Lo que hacen es imitar y seguir unos moldes de éxito comercial y según cómo canta determinada gente que sí ha hecho un camino”.

Pablo Heras Casado también tiene tiempo para hablar de su hijo junto a Anne, Nicolás. ¿Le haría ilusión que siguiera sus pasos en la música? “No te voy a decir que no, pero si no los sigue, tampoco sería una decepción, no pasaría nada. Si los siguiera, evidentemente tendría a alguien que lo iba a apoyar muchísimo. Iba a tener a su lado a alguien que le pudiera abrir camino. Yo lo he hecho solo sin padrino, no hay nadie en mi familia que tenga relación con el arte. Si no, lo que es seguro que es que va a amar la música”, concluye.