Aunque parezca mentira, Miguel Ángel Silvestre está soltero

Que Miguel Ángel Silvestre no pise Madrid durante varios meses siempre se hace largo. Nada más verle, durante el evento de Samsung en Madrid, impresiona su tremenda percha, que sirve para corroborar que es uno de los hombres más atractivos a nivel nacional. Tanto tiempo sin charlar con él que la pregunta es obligada: ¿Qué es de su vida? Primera sorpresa: “Ahora mismo estoy viviendo en Barcelona, y muy contento la verdad. Estoy mucho más cerca de mi familia, están en Castellón y en coche es nada”. Es decir, atrás queda su periplo en Los Ángeles.

Sorprende que un hombre como él siga todavía soltero, tras su romance fallido con Albania. Muchas lo codician pero ninguna lo tiene. ¿Qué hace falta para conquistarle? El actor responde: “No lo sé, yo creo que sobre la marcha me daré cuenta, o iremos viendo. Yo creo que a todos nos gusta el sentido del humor”, desvela.

Miguel Ángel Silvestre nos sorprende avisando de que en su cabeza está la idea de tener niños. Tiene 36 años y deja entrever su deseo, motivado por su sobrino pequeño: “Me encantaría tener niños, y cuanto más veo crecer a mis sobrinos, más lo pienso, pero de momento estoy bien como tío. Disfruto mucho de ellos y me gusta tener tiempo separado con ellos. A mi sobrino le gustan mucho los coches como a mí, entonces siempre que puedo le mando fotos o hablamos de todas estas cosas. Siempre que estamos juntos me lo llevo también a la peluquería, y es un gran evento para los dos. La próxima vez vamos a hacer algo más atrevido”, comenta.

Cabe destacar que durante el evento coincidió con su íntima amiga, Paula Echevarría, que está tremendamente feliz desde que Miguel Torres ocupa su corazón. ¿Conoce ya Miguel Ángel al futbolista? “No, no he tenido oportunidad, le he visto en fotos, le he dicho que tiene muy buen gusto, es un chico muy guapo, y tengo muchas ganas de conocerle. Le he preguntado si seguía teniendo novio porque estaba desorientado en las últimas de Paula, pero sí”.