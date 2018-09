El incómodo momento en el que a María Teresa Campos le falló el subconsciente

La madre de Terelu y Carmen Borrego protagonizó un anecdótico momento

Dicen que quien tuvo retuvo y también que donde fuego hubo, cenizas quedan. Quizás por eso, María Teresa Campos vivió anoche un momento digno de una tragicomedia. Su presencia en el plató de Telecinco para ver el cambio físico al que se han sometido sus hijas, Carmen Borrego y Terelu Campos, fue muy esperado. Se trataba del retorno de la que un día fuera reina del canal de Mediaset y por mucho que esté en sus horas más bajas y de que no encuentre su hueco dentro de la cadena, han sido muchos años frente a las cámaras en los que se ha ganado una audiencia fiel.

Carlota Corredera dio paso a María Teresa Campos entre aplausos, pero a la hora de ocupar su sitio ocurrió una anécdota muy graciosa. Puede que traicionada por su subconsciente, la matriarca del clan se dispuso a sentarse en el asiento destinado a Carlota, conductora del programa. La presentadora, tímidamente y sin querer hacer demasiada sangre, reubicó a María Teresa en los sofás de invitados.

Protagonista en redes sociales

La reaparición de María Teresa en un plató de Telecinco fue motivo de debate, sobre todo en Twitter. La nostalgia por ver cómo un icono televisivo pelea en el barro por volver a ganarse un sitio marcó la tónica general de los comentarios. Como siempre, la crítica -negativa en su mayoría- también tuvo cabida.

La malagueña no lo pasó nada bien cuando se enteró de que su Terelu volvía a padecer cáncer: “Aunque lo que hicieron los médicos fue reiterar que todo iría bien, yo comencé a temblar. Pensé que me iba a dar un infarto en ese momento. Después me calmé y me explicaron ya mejor la cuestión. Afortunadamente todo ha ido bien”