Este jueves por la mañana María Luisa Carcedo ha tomado posesión como ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social ante el Rey en el Palacio de la Zarzuela, y en presencia de los máximos representantes de los tres poderes del Estado. Días atrás Carmen Montón había dimitido por irregularidades en su máster y ahora todas las miradas se han fijado en la persona que ha recibido su testigo. Esta mujer hija de un minero siempre ha estado ligada al Partido Socialista. Sin embargo, no dejó de lado sus estudios de Medicina y Cirugía en la Universidad de Oviedo y en todo momento se ha mostrado como una trabajadora incansable. No obstante, esto no es lo más llamativo sobre ella. Según ha revelado Ok Diario, María Luisa tiene un patrimonio de 1,2 millones de euros que le sitúa dentro del 10% de los españoles más ricos.

De hecho, tal y como revela la última declaración de bienes y rentas de Carcedo, posee dos inmuebles, uno en Gijón y en otro en San Martín del Rey Aurelio, por un valor real (calculado a partir del valor catastral indicado) que ronda los 375.000 euros. Cifras a las que se suma su plan de pensiones (203.796 euros), un fondo de inversión (206.647), un plan de ahorro (40.950 euros), un seguro de vida que supera los 300.000 euros y además cuentas corrientes de alto valor. Aunque en sus vehículos no presume de lujos: dos vehículos, un Audi A4 del año 1998 y un Wolkswaguen Golf de 2007.

En sus primeras horas, la propia María Luisa ha dicho que ha llegado con un sabor agridulce al poder. Además, ha señalado el paso hacia un lado que dio Carmen con su dimisión y ha recalcado que, según su opinión, es “un umbral de autoexigencia y ejemplaridad que está a la altura de lo que esperan los ciudadanos.