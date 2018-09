Dell' Atte siente que sus compañeros no han trabajado tanto como ella Su guerra con Carmen Lomana ha sido clave

“Me estoy despertando ahora y está siendo un gran shock, un gran trauma. Lo he pasado muy mal. Me he tomado muy seriamente este programa. Me he dejado la piel”. Es el relato de Antonia Dell’Atte, una mujer a la que ha dejado muy dolida su paso por ‘Masterchef Celebrity’. El talent culinario se estrenó el pasado domingo con un gran registro de audiencias, pulverizando todas las marcas anteriores, aunque por todos es sabido que el programa lleva grabado varios meses.

Dell’ Atte planea una demanda por acoso. Palabras mayores. Y así lo cuenta: “Debo hacer una catarsis para olvidarme de esta grabación, porque ha sido duro. Cuando lo hacía bien decían: “Bravo, Antonia”. Cuando eliminaban a mi grupo: “Ha sido culpa tuya, Antonia”. Venga… Todos hemos de asumir la derrota”, confiesa muy dolida la italiana en la revista ‘Lecturas’.

Uno de los puntos conflictivos de esta edición del programa ha sido su enfrentamiento con Carmen Lomana. La guerra de divas en los fogones ha sido dura y sin tregua, aunque Antonia Dell’Atte le resta algo de hierro: “¿Mala relación con Lomana? No ha habido mal rollo. En la cocina no entiende un carajo. Para ella era un juego, pero yo me he tomado muy seriamente este programa·”.

La actriz es una mujer con mucho temperamento, de las que dice lo que piensa en cualquier situación. Ya lo experimentaron los jueces durante el primer programa. Ahora, sus compañeros se enfrentarán a una demanda que solo el tiempo sabe si seguirá su curso o quedará en agua de borrajas.