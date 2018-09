Todo viene por una noticia sobre sobre su supuesto romance con Fernando Guallar

Andrea Duro está harta de que se especule sobre su vida privada, algo que siempre ha detestado, y ahora ha decidido alzar la voz por un titular que no le ha sentado nada bien. Se trata de una noticia publicada por ‘Periodista Digital’, en la que se dice que “Andrea Duro se quita las penas que le dejó Chicharito en la cama del actor Fernando Guallar”, a tenor de su hipotético romance con el actor.

Mientras se confirma o no que el acercamiento entre ambos actores acaba en algo más que amistad, la exnovia del futbolista mexicano no ha querido perder la oportunidad de mostrar su desacuerdo: “Aparte de que no es cierta esta información, es un titular bastante feo… muy feo”, replica.

Más adelante, “¿Pero qué es esto? ¿Pero con qué derecho escriben esto? ¿Por qué me meto en la cama de nadie? ¿Por qué me dejaron penas a mí? ¿Por qué esto solo nos pasa a nosotras, a las mujeres? ¿Por qué siempre somos las malas, las putas, las abandonadas, las pobrecitas, las retorcidas y las aprovechadas? Basta de mensajes machistas y de informaciones falsas”.

Un mensaje que ha dejado calado en las redes sociales porque su legión de fans ha aplaudido la respuesta y le ha mostrado todo su apoyo. Andrea Duro fue muy feliz con Javier Hernández, ‘Chicharito’, pero, como suele ser habitual en la vida sentimental del azteca, la felicidad le duró muy poco. Tras su ruptura, el ariete del West Ham ha sido relacionado con la modelo mexicana Lorena Alvarado, con la que disfrutó de unas vacaciones en Miami algo subidas de temperatura, y un mes después con otra maniquí, la australiana Sarah Kohan.