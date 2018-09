View this post on Instagram

Dias especiais em #tashkent com Julio Iglesias que está cada dia melhor! Como é bom vê-lo de volta com toda sua energia. O cantor mais importante do mundo, por onde passa arrasta multidões! Que honra, mais um ano fazendo parte de tudo isto e dividindo o palco com o meu grande mestre, por quem tenho imensa gratidão 🙏🏾 . . E ao público de Tashkent, muito obrigada por serem tão receptivos e carinhos! Sem contar com a beleza da cidade, que tanto me encantou! ❤️🙏🏾✨🇺🇿 #Uzbequistão #julioiglesias #tour #dance #concert #iloveit #show