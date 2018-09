María José sufre una nueva recaída Jesús Janeiro está junto a ella

Los últimos dos años están siendo nefastos para María José Campanario. La mujer de Jesús Janeiro sigue muy afectada por la fibromialgia que parece y aunque hacía ya meses que no sufría una recaída, ahora, según ha desvelado Sálvame, lleva una semana ingresada de nuevo en el hospital.

Había sido un verano mucho mejor que el anterior, e incluso la habíamos visto posar ante las cámaras sonriente, feliz y físicamente muy recuperada en la reaparición de Jesús Janeiro en los ruedos, el pasado 19 de agosto en Cuenca. No le acompañó a la plaza, nunca lo hace, pero si estuvo con él en los momentos previos y en los posteriores. Ahora es él quien una vez más le presta su apoyo a ella en su dura enfermedad.

Tal como han revelado en el programa, María José no sale del centro más que algunos minutos para tomar el aire y Jesús no deja de ir y venir para estar a su lado el mayor tiempo posible. No es la primera vez que viven esto y aunque en su última aparición televisiva en ‘Espejo público’ Jesús afirmó que ella estaba mucho mejor, lo cierto es que ninguno de los dos puede preveer cuando habrá una recaída.

A pesar de este nuevo episodio, el verano ha sido mucho mejor que el anterior. En 2017 María José estuvo más de un mes ingresada por voluntad propia en la clínica de salud mental El Seranil, en Málaga, intentado recuperar un patrón de sueño normal, pues por la enfermedad se le había alterado y no estaba pasándolo bien. Esperamos que se recupere pronto.