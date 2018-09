View this post on Instagram

Hay algunos hombres muy enfadados por ahí tras mi artículo sobre la prostitución y los adolescentes. Éste es sólo uno de los mensajes. Le he contestado (deslizad la foto) con llevarlo ante un juez. Ha tardado 2 segundos en borrar el Tuit. Qué fácil y barato sale difamar. Cosas así las tenemos que aguantar todos los días. Y callamos. Pero a veces hay que decir basta. Y poner a la gente en su sitio. ¿Qué hubierais hecho vosotros?