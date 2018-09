"No soy la más adecuada para informar de un problema que atañe a mi familia" Pide dejar trabajar a la Justicia

Ana Rosa Quintana ha vuelto de blanco, como cada septiembre, a su programa. La expectación era máxima por los problemas que su marido, Juan Muñoz, ha tenido este verano con la justicia. El pasado 1 de agosto fue detenido por un presunto chantaje, pero esa misma tarde el juez lo dejó en libertad sin medidas cautelares: “cuando volvió a casa sin ninguna medida cautelar para mi fue un mensaje muy tranquilizador”.

La presentadora confiesa que “este no ha sido el mejor verano de mi vida, aunque hace 4 años murió mi madre en julio y eso si es un dolor para toda la vida”. Estos meses no han sido fáciles “viví momentos de incertidumbre y preocupación” explica. “Ahora las cosas van solucionándose y quienes tenían que decirlo ya lo han dicho ante el juez, que nadie les ha extorsionado” apuntaba aliviada.

Ana Rosa: “No puedo ser objetiva con este tema”

“Mi marido está colaborando con la justicia” aclara, pero ella prefiere no abordar el tema personalmente en el programa: “Ustedes tienen que comprender que yo no soy la persona más adecuada para informar de un tema que afecta a mi familia, con sinceridad, porque no puedo ser objetiva”. Sin embargo, es rotunda cuando aclara “este programa informará de lo que requiera la actualidad”. Pero no será ella quien lo haga, en este tema dará un paso atrás y apoyará a su marido de puertas adentro de su casa.

.@anarosaq: "Que mi marido volviera a casa sin ninguna medida cautelar fue un mensaje muy tranquilizador" #PdV10S https://t.co/sINMf8yqWd pic.twitter.com/INx2WD5GZD — Telecinco (@telecincoes) September 10, 2018

Para terminar, ha querido agradecer a sus compañeros de profesión, de programa y de otros programas el apoyo que ha recibido, los muchos mensajes de ánimo y cariño que le han hecho sentirse menos sola en un momento complicado. Ana Rosa se ha mostrado contundente, clara y muy elegante. Ha explicado lo sucedido a marcado la hoja de ruta para posibles informaciones sobre el tema que puedan ir surgiendo a partir de ahora, ella dará un paso atrás, pero su programa estará al frente de la información.