Continúa la mala racha de Amaia Montero tras los rumores de retirada

Amaia Montero regresaba a los escenarios tras los enigmáticos mensajes que insinuaban una retirada del mundo de la música

Amaia Montero preocupó en exceso a sus seguidores tras sus enigmáticos mensajes en los que insinuaba su adiós a la música. La ex vocalista de La oreja de van Gogh, que ha atravesado unos meses de mucha polémica por sus últimas actuaciones altamente criticadas en redes sociales, publicó el mensaje “the game is over / el juego ha terminado”. Sus fans no tardaron en acusar al acoso de críticos y medios como los motivos de la supuesta retirada de la cantante. Lejos de aclarar los rumores, Amaia Montero volvió a sembrar la duda colgando una foto de sus mayores éxitos con su antiguo grupo y un lacónico “empezando a despedirme y empezando por el principio”. Tuvo que ser su representante la que zanjase el tema asegurando que Amaia Montero no se alejaba de los escenarios. Su próxima fecha era el ocho de septiembre en Béjar. Un concierto englobado en las fiestas de la localidad que serviría como regreso para la cantante. Sin embargo, la mala suerte se ha cebado con Amaia: el ayuntamiento del municipio de Salamanca anunció que, debido a las fuertes lluvias torrenciales, se suspendía el concierto.

Con mucha pena 😢😢😢!!!hasta pronto Béjar!❤️ https://t.co/6paPS5KTfY — Amaia Montero (@AmaiaMontero) 8 de septiembre de 2018

La propia Amaia Montero utilizó Twitter para confirmar la terrible noticia para sus seguidores. Ellos, lejos de enfadarse, comprendieron la decisión. “No te preocupes, reina, con este clima es imposible actuar” o “te queremos, vuelve pronto” fueron algunos de los mensajes que sus fans dedicaron a la cantante.

No han sido meses fáciles para Amaia Montero. El ya famoso concierto en Cantabria del verano, en el que muchos de los asistentes criticaron la falta de profesionalidad de Amaia e incluso insinuaron que había ingerido drogas o alcohol, pasó factura a la vocalista. “Se me ha sacudido con saña y en lo personal. Lo que he sufrido ha sido acoso, puro bullying, una masacre”, se defendió Amaia Montero en una entrevista con ‘Papel’, negando todas las acusaciones. Béjar estaba llamado a ser el regreso triunfal a los escenarios de Amaia, las lluvias lo han impedido. ¡Qué mala pata!