La razón por la que Mila Ximénez está “muy defraudada” con Terelu Campos

La colaboradora cree que Terelu tenía que haberle contado que iba a someterse a un retoque estético

Parece que septiembre ha traído alguna que otra decepción inesperada, sobre todo en el plato de ‘Sálvame’. Mila Ximénez ha confesado este viernes que se sentía bastante “defraudada” porque su gran amiga, Terelu Campos, no le ha contado que se va a someter a una serie de retoques estéticos, igual que ha hecho su hermana , Carmen Borrego, para quitarse la papada. Como almas gemelas que son, Mila se ha sentido contrariada al tener que enterarse en el plató de Telecinco antes que por boca de la hija de María Teresa Campos. “Me ha sorprendido que no me lo cuente porque es un tema muy complicado”.

Ver esta publicación en Instagram Tenemos que celebrar y celebraremos muchas cosas. Ya verás. ❤️❤️❤️ Una publicación compartida de Mila (@milaximenezoficial) el 31 Ago, 2018 a las 4:15 PDT

Tanta es la decepción que ni tan siquiera se han mensajeado tras conocerse la noticia de la próxima intervención plástica de Terelu y Mila Ximénez lo tiene muy claro: “Si no me quiere contar nada, está en su derecho”. Eso sí, tiene claro que no va a ir detrás de nadie: “si no me mensajean, yo no mensajeo”, confiesa. La colaboradora esperaba ese gesto por parte de su amiga, pero se ha enterado al mismo tiempo que el resto de la audiencia.

Hay que destacar que el vínculo entre las dos es muy sólido y Ximénez es una de las personas que más cerca ha estado y más se ha preocupado por el estado de salud de Terelu Campos, desde que le diagnosticaron cáncer de nuevo. Ahora les toca limar asperezas y volver a recuperar esa sintonía que ahora mismo ha sufrido un revés.