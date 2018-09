Kiko se estrena como asesor del amor en 'Mujeres y Hombres y Viceversa Coincide con su hija, Laura Matamoros, y se derrite en elogios

Queda claro que Kiko Matamoros es un camaleón de la televisión. Vale tanto para un roto como para un descosido. O lo que es lo mismo, igual ejerce de defensor de la audiencia de ‘Sálvame’, que se desenvuelve como asesor del amor en ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’. El colaborador se ha estrenado este viernes en el programa estrenado por su gran amiga, Emma Garcia, y en el que también participa como ‘opinionista’ su (ahora) querida hija, Laura Matamoros.

La presentadora le ha recibido con suma alegría y bromeando: “Tenemos nuevo tronista”, unas palabras irónicas que Kiko ha contestado con el mismo humor: “Fue mi sueño toda la vida”. Y, aunque de puntillas’, le ha querido preguntar por su sonado divorcio con Makoke. Matamoros ha sorprendido por mostrarse muy tranquilo y algo resignado, pero ha dejado un titular que choca de bruces con la versión de su exmujer: “Hemos acabado bien”.

A juzgar por las palabras de la malagueña, a simple vista no parece que hayan terminado de manera amistosa, al menos de momento. Makoke confesó a este digital no querer “saber nada de los Matamoros”, además de que su estancia en ‘GH VIP 6’ le venía “perfectamente” porque

quiere “desaparecer durante un tiempo” al estar “harta de toxicidades” y querer “demostrar quién soy”. Unas palabras que se unen a las que puso en boca de María Patiño y que la presentadora no dudó en trasladar de manera airada a Kiko: “Para ella eres un desconocido, no eres un miserable pero te has convertido en un auténtico monstruo”.

Kiko Matamoros también le ha confesado a Emma García que no ha sido tan difícil asumir su divorcio porque “cuando llevas tanto tiempo con una persona es menos traumático ya que ya ha habido alguna situación anterior parecida, de ruptura breve. Hemos decidido lo mejor para todos”, sentencia el madrileño. ¿Quién dice la verdad?